Ticaret Bakanlığı'ndan zehir tacirlerine darbe! İran'dan ülkemize gelen tırda 2.2 ton uyuşturucu ele geçirildi
Zehir tacirleri ile mücadele devam ediyor. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza birimleri uyuşturucu operasyonu için düğmeye bastı. İran’dan yurda giriş yapan tır aracında yasal yük olarak beyan edilen pudra cinsi eşya içerisinde 2.2 ton pudraya emdirilmiş vaziyette metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Bakanlık olayla ilgili soruşturma Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca devam ettiğini açıkladı.
Beyaz zehir ile mücadele yurdun her noktasında titizlikle sürüyor. Zehir tacirleri bu kez de İran'dan ülkemize tonlarca uyuşturucu sokmaya çalıştı.
2.2 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza birimleri de operasyon için harekete geçti. Gerçekleştirilen operasyonda, İran'dan yurda giriş yapan tır aracında yasal yük olarak beyan edilen pudra cinsi eşya içerisinde 2.2 ton pudraya emdirilmiş vaziyette metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.
"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"
Operasyona ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, dikkatleri ve özverili çalışmaları neticesinde zehir tacirlerine büyük darbeler indirmeye devam ediyor. Birimlerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu maddelerin yasadışı trafiğini önleyerek gençlerimizin zehirlenmesine karşı yürütülen kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."
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