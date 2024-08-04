Türkiye’den Mısır’a kritik ziyaret! Masada önemli konular var! 20’ye yakın anlaşma ve Erdoğan-Sisi görüşmesi...

Bedr Abdulati; Mısır'da temmuz ayı başında kurulan hükümette Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı olarak görev aldı. Bakan Fidan, bu ziyarette mevkidaşı ile ilk resmi görüşmesini gerçekleştirecek.

İLİŞKİLER İVME KAZANDI

Başkan Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra 14 Şubat'ta Mısır'ı ziyareti, ikili ilişkilerde önemli bir mihenk taşı oldu.