Türkiye'den Mısır'a kritik ziyaret! Masada önemli konular var! 20'ye yakın anlaşma ve Erdoğan-Sisi görüşmesi...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Mısır'a giderek iki ülke ilişkileri adına kritik öneme sahip bir ziyaret gerçekleştirdiler. Fidan ve Mısırlı mevkidaşı, Sisi'nin Türkiye'ye yapacağı ziyaretin yanında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısını ele alacak. Diğer yandan ziyarette iki ülke arasında 20'ye yakın yeni anlaşmanın imzalanması bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin daveti üzerine Mısır'ı ziyaret edecek.
Bugün ve yarını kapsayan ziyarette; ikili siyasi, ekonomik, kültürel ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.
Bedr Abdulati; Mısır'da temmuz ayı başında kurulan hükümette Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı olarak görev aldı. Bakan Fidan, bu ziyarette mevkidaşı ile ilk resmi görüşmesini gerçekleştirecek.
İLİŞKİLER İVME KAZANDI
Başkan Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra 14 Şubat'ta Mısır'ı ziyareti, ikili ilişkilerde önemli bir mihenk taşı oldu.
Ziyarette, iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Cumhurbaşkanlarının eş başkanlığında toplanacağına ilişkin ortak bildiri imzalanmıştı.
Fidan ve Abdulati, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin planlanan Türkiye ziyareti sırasında yapılacak ilk Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıklarını ele alacak.
20'YE YAKIN ANLAŞMA MASADA
Toplantıda imzalanması öngörülen 20'ye yakın anlaşmayla ilgili mevcut durum değerlendirilecek. Enerji, sağlık, turizm ve savunma sanayi alanında uzun vadeli işbirliği imkanları da görüşülecek.
10 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin, 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.
TÜRKİYE'DEN GAZZE'YE GİDEN YARDIMLAR
Gazze'deki gelişmeler, Filistin meselesi ve Gazze'ye yapılan insani yardımlar ve bölgede artan gerginlikler, ziyaretin ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Bununla birlikte Libya, Sudan ve Somali'deki gelişmeler de kapsamlı şekilde değerlendirilecek.
Bakan Fidan'ın, El Ariş'i ve Refah sınır kapısını ziyaret etmesi bekleniyor.
Türkiye'den Gazze'ye gönderilen insani yardımlara ilişkin Mısır Kızılayı'nın lojistik merkezinde de incelemelerde bulunması öngörülüyor.
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