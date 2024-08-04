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İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü'nde yaz dönemi atamaları gerçekleşti

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 04.08.2024 06:11 Güncelleme: 04.08.2024 06:12
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İstanbul’da İl Emniyet Müdürlüğü’nde yaz dönemi atamaları gerçekleşti

İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü'nde beklenen yaz dönemi atamaları gerçekleştirildi. Yeni yapılan atamaların sayıları ve atanan personellerin isimleri açıklandı.

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