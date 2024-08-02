Muhalefetin algı operasyonu çöktü! İşte belediyelerin prim borcundaki gerçekler

İDDİA: Genel Başkan Özgür Özel, 26 Temmuz günü Bursa'da yaptığı açıklamada "Sunumda 4,5 milyarlık SGK ve vergi borcunu gördük. Geçmiş yönetimden devralınan 3,5 milyara yakın SGK borcunun bu yönetimden tahsil edilmek istendiğini gördük" dedi.

DOĞRUSU: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ve iştiraklerinin 31 Mart 2024 tarihli SGK prim borcu 382 milyon TL'dir. Ve bu rakam büyükşehir belediyeleri arasında SGK borcu en düşüklerden bir tanesi.

İDDİA: Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bir röportajda "Bizim de dâhil olduğumuz 15 büyükşehrin SGK'ya hiçbir borcu yok. Borçlu olan üç il var. Bir tanesi Bursa, 670 milyon. Balıkesir, 90 milyon. Denizli 28 milyon lira. Bu geçmiş dönemde iktidar partisine mensup belediye başkanlarından gelen belediyelerdeki borçlar. Sadece AK Parti'den CHP'ye geçen üç belediyenin SGK borcu 789 dokuz milyon 835 bin lira. Yani aslında İstanbul seçimlerindeki hazımsızlık, 31 Mart seçimlerinde de devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

DOĞRUSU: 81 Büyükşehir ve il belediyesinin toplam borcu 36,7 milyar. 81 ilin 35 tanesi CHP'li. Bu 35 CHP'li belediyenin borcu 26,2 milyar. Diğer 46 il ve büyükşehir belediyesinin borcunun 2,5 katı. 30 büyükşehirin toplam borcu 29,6 milyar. Bunlardan 14 tanesi CHP'li ama bu 14'ün borcu 22,5 milyar. Yani büyükşehir borçlarının yüzde 76'sı CHP'li büyükşehirlere ait. Bunun yanında SGK'ya en fazla borcu bulunan 6'ncı belediye Hatay Büyükşehir Belediyesi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin bu borcu, 2 dönemdir belediyeyi yöneten CHP'den kalma.