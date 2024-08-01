Başkan Erdoğan duyurdu! Haniye için Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi
İsmail Haniye'nin şehit olması nedeniyle Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada "Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir." dedi.
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, alçak bir suikast sonucu şehit oldu.
Haniye'nin şehit edildiğini doğrulayan Hamas, "Korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak" açıklamasını yaptı. İran Ulusal Güvenlik Konseyi de üst düzey Devrim Muhafızları komutanları ile suikastı soruşturmak üzere toplandı.
Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen törende Haniye'nin cenaze namazı, İran dini lideri Ali Hamaney tarafından kıldırıldı. Haniye'nin naaşı daha sonra havayolu aracılığı Katar'ın başkenti Doha'ya götürüldü.
TÜRKİYE'DEN 1 GÜNLÜK YAS
İsmail Haniye'nin şehit olması nedeniyle Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi. Başkan Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:
"Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir. İsmail Heniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve Milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum."
AİLESİNDEN 8 KİŞİYİ KAYBETMİŞTİ
Haniye 1963 yılında Gazze Şeridi'ndeki Eş-Şati mülteci kampında doğdu. Yıllar içinde Filistin davasının kilit isimlerinden olan Haniye, 1980'li yıllarda direniş hareketinin içinde yer aldı.
1989'da Birinci İntifada'ya katıldığı ve Hamas üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı, 3 yıl cezaevinde kaldı. Ardından birçok direnişçiyle beraber, 1992 yılında serbest bırakılarak Güney Lübnan'a sürüldü. Sürgünün ardından Gazze'ye geri döndü.
Gazze'ye döndükten sonra Filistin davası için mücadeleye devam etti. 1999 ile 2004 yılları arasında Hamas Genel Sekreteri'nin Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunan Haniye Tahran'da alçak bir suikasta uğrayarak şehit oldu.
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