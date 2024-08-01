01 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan duyurdu! Haniye için Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi

ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 21:09 Güncelleme: 01.08.2024 22:08
ABONE OL
Başkan Erdoğan duyurdu! Haniye için Türkiye’de 1 günlük yas ilan edildi

İsmail Haniye'nin şehit olması nedeniyle Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada "Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir." dedi.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, alçak bir suikast sonucu şehit oldu.

Haniye'nin şehit edildiğini doğrulayan Hamas, "Korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak" açıklamasını yaptı. İran Ulusal Güvenlik Konseyi de üst düzey Devrim Muhafızları komutanları ile suikastı soruşturmak üzere toplandı.

Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ali Hamaney kıldırdı.Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ali Hamaney kıldırdı.

Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen törende Haniye'nin cenaze namazı, İran dini lideri Ali Hamaney tarafından kıldırıldı. Haniye'nin naaşı daha sonra havayolu aracılığı Katar'ın başkenti Doha'ya götürüldü.

Şehit olan Haniye için Türkiye'de 1 günlük yas kararı alındı. Şehit olan Haniye için Türkiye'de 1 günlük yas kararı alındı.

TÜRKİYE'DEN 1 GÜNLÜK YAS

İsmail Haniye'nin şehit olması nedeniyle Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi. Başkan Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir. İsmail Heniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve Milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum."

Başkan Erdoğan'ın X hesabından yaptığı paylaşım.Başkan Erdoğan'ın X hesabından yaptığı paylaşım.

AİLESİNDEN 8 KİŞİYİ KAYBETMİŞTİ

Haniye 1963 yılında Gazze Şeridi'ndeki Eş-Şati mülteci kampında doğdu. Yıllar içinde Filistin davasının kilit isimlerinden olan Haniye, 1980'li yıllarda direniş hareketinin içinde yer aldı.

1989'da Birinci İntifada'ya katıldığı ve Hamas üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı, 3 yıl cezaevinde kaldı. Ardından birçok direnişçiyle beraber, 1992 yılında serbest bırakılarak Güney Lübnan'a sürüldü. Sürgünün ardından Gazze'ye geri döndü.

İsmail Haniye, İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen alçak saldırı sonucu şehit oldu.İsmail Haniye, İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen alçak saldırı sonucu şehit oldu.

Gazze'ye döndükten sonra Filistin davası için mücadeleye devam etti. 1999 ile 2004 yılları arasında Hamas Genel Sekreteri'nin Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunan Haniye Tahran'da alçak bir suikasta uğrayarak şehit oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör