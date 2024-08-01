Başkan Erdoğan duyurdu! Haniye için Türkiye’de 1 günlük yas ilan edildi

Şehit olan Haniye için Türkiye'de 1 günlük yas kararı alındı.

TÜRKİYE'DEN 1 GÜNLÜK YAS

İsmail Haniye'nin şehit olması nedeniyle Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi. Başkan Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir. İsmail Heniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve Milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum."