Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan çarpıcı sözler: İsrail maliyet ödemeden durmayacak

ATEŞKES UMUDU SÖNÜYOR MU?



İsrail'in Gazze'de her gün insan öldürmesi maalesef kanıksandı. Ölümler kanıksanma aşamasına gelince tehlikeli oluyor. Ayrıca yaz geldi, okullar tatile girdi, üniversitelerin dünya başkentlerinde eylemlerinin de olmaması bir tempo düşüklüğüne neden oldu.

Bizim sivil toplumumuz da tavrını gösteriyor. Lakin Türkiye'deki hükümette zaten farkındalık var. STK'larımız dünyadaki muhataplarıyla temasa geçmeli. Dünyaya mesaj verilecekse bunun sahneleneceği yerler farklı. Artık ateşkese çok yakın değiliz. İsrail'i ateşkese zorlayacak bir şey yok.