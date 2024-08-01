Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan çarpıcı sözler: İsrail maliyet ödemeden durmayacak
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran'dan dönüş yolunda gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'ye yapılan suikastı yorumlarken, "İsrail'in özellikle ateşkes konusunda maliyet olmadan bir adım atması mümkün görünmüyor. Bir yaptırım, bir kısıtlama, bir suçlama olması lazım. Dünya sistemini elinde tutan güçler yaptırım uygulamadığı zaman İsrail gidebildiği kadar gidiyor" dedi.
İsrail'in Gazze'de başlattığı, Yemen ve Lübnan'dan sonra Tahran'a da sıçrattığı katliam ve suikast zinciri Ortadoğu'yu ateş çemberine çevirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniye'nin Tahran'da şehit edildiği sıcak ortamda SABAH'a çarpıcı açıklamalar yaptı.
Fidan, İsrail, Filistin, Suriye, İran, Ermenistan, Ukrayna bağlamındaki sorularımızı söyle yanıtladı:
HAMAS LİDERİ HANİYE'YE SUİKAST
İsmail Haniye, hayatını Filistin davasına, Filistin'e barış ve huzur gelmesine adamıştı. Ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidiyiz. İran'da şehit edildiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Aile fertleri İsrail tarafından katledildiğinde dahi barışa olan inancını bir an olsun yitirmedi. Heniye, şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti. Aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacak.
İSRAİL NASIL DURDURULACAK?
İsrail'in özellikle ateşkes konusunda maliyet olmadan bir adım atması mümkün görünmüyor. Maliyeti ödetecek olan ABD ve Batı. Bir yaptırım, bir kısıtlama, bir suçlama olması lazım. Dünya sistemini elinde tutan güçler yaptırım uygulamadığı zaman İsrail gidebildiği kadar gidiyor. Birkaç ülke silah satışı kısıtlaması getiriyor ama İsrail ağır bir kayıpla karşı karşıya kalmıyor. Türkiye olarak biz, sivil kayıpların insanlık için ne kadar büyük bir maliyet olduğunu dünya kamuoyuna anlattık, anlatmaya da devam ettik. Bir daha bu türden olaylar yaşanmasın diye iki devletli çözüm olması gerekiyor. Herhangi bir sürecin başında değil, sonunda iki devletli çözüm...
Filistin denilince konunun muhatabı genelde Arap ülkeleri oluyor. Türkiye önceki yıllarda 'kendim bir şey yapayım' diye çabaladı. Bu kez problemi çözme odaklı gittik. Herkesi işin içine katacak şekilde inisiyatif aldık. Eğer bir etki oluşacaksa böyle oluşur. Bu etkileşim bize de çok şey öğretti.
İSRAİL'İN LÜBNAN'A KAPSAMLI SALDIRI İHTİMALİ
İsrail, Hizbullah'la herhangi bir savaşa girerse ABD de fiilen girmiş olacak. ABD seçimden önce bunu istemiyor. Ama seçimden önce İsrail'i sınırlayan bir şey de yapmıyor.
ATEŞKES UMUDU SÖNÜYOR MU?
İsrail'in Gazze'de her gün insan öldürmesi maalesef kanıksandı. Ölümler kanıksanma aşamasına gelince tehlikeli oluyor. Ayrıca yaz geldi, okullar tatile girdi, üniversitelerin dünya başkentlerinde eylemlerinin de olmaması bir tempo düşüklüğüne neden oldu.
Bizim sivil toplumumuz da tavrını gösteriyor. Lakin Türkiye'deki hükümette zaten farkındalık var. STK'larımız dünyadaki muhataplarıyla temasa geçmeli. Dünyaya mesaj verilecekse bunun sahneleneceği yerler farklı. Artık ateşkese çok yakın değiliz. İsrail'i ateşkese zorlayacak bir şey yok.
İSRAİL'İN TÜRKİYE'Yİ NATO'DAN ÇIKARTMA GİRİŞİMİ
Bunun bir karşılığı olmaz. Türkiye'nin NATO üyeliği böyle bir denklemde sorgulanamaz. Kaldı ki İsrail-Filistin meselesinde Batı ekseninde Türkiye yalnız bir ülke değil. İsrail'e tavır alan başka ülkeler de var ama seslerinin tonajı değişebiliyor. Filistin devletinin tanınması bağlamında İspanya, İrlanda, Norveç pozisyonunu resmen açıkladı.
ABBAS NE ZAMAN GELECEK?
Şu anki planlamaya göre Filistin Devlet Başkanı Abbas, 14-15 Ağustos'ta geliyor. Bizim için önemli olan Filistin davasında dünyaya mesaj vermek.
ADALET DİVANI YARGI SÜRECİ
Türkiye olarak müdahillik çalışmalarımızın sonuna geldik. Metni defalarca gözden geçirdik. Muhtemelen bir hafta içinde dilekçemizi vereceğiz. Konuyu çok yönlü düşünüyoruz. Türkiye tarihinde ilk defa Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) metin verecek. Öncesinde olan bir olay değil.
Filistin davasının yanındayız. Tüm diplomatik ve hukuki araçları kullanıyoruz. Yaklaşık 40 sayfalık bir doküman bu. Adalet Divanı'nda bir baskı oluşturma, bu adımları başkalarıyla paylaşma mühim. Ne kadar fazla, nitelikli, hukuki ağırlığı olan metin olursa kaçacak yeri kalmaz.
SURİYE İLE NORMALLEŞME
Suriyeli muhataplarımızla liderler düzeyindeki görüşme için ne zaman, nasıl çalışmalarını yapıyoruz. Ajandanın hazırlanması ile ilgili çalışmamız var. Şu anda netleşmiş bir takvim yok, irade beyanı var. Karşı tarafla yaptığım temaslarda gördüğüm, görüşmeye açıklar. Şu ana kadar bize iletilmiş ön şartları yok. Örneğin 'Türk askeri çekilsin' denildiği zaman 'görüşmelere bunun için ihtiyaç var' diyorum.
Benim ön şartımı sen yaptıktan sonra, senin ön şartını ben yaptıktan sonra niye görüşme trafiğine ihtiyacımız olsun? Görüşme bunun için yapılıyor. Sen mültecini al, topraklarındaki teröristleri yok et, ben de askerimi alayım. Bir daha bana mülteci göndermeyecek ve güvenlik tehdidi üretmeyecek bir idari yapı oluşturacağının emarelerini göreyim. Ortaya şart konulduğu zaman benim daha çok şartım var.
ERDOĞAN-ESAD GÖRÜŞMESİ NEREDE?
Olursa üçüncü bir ülke olur. Ama netleşmedi. Ruslar, 'İran da masada olsun. Daha önce yapıyorduk' diyor. Bizim önceliğimiz kimin görüştürdüğü değil, 'görüşmek.' 'Sizi bir araya getiriyorum' ile 'aracı oluyorum' meselesi iki ayrı şey. Her ikisinin de farklı boyutları var.
SURİYE MİLLİ ORDUSU'NUN GELECEĞİ
Muhaliflerle barış yapmak rejimin sorunu. Ben bunu teşvik edebilirim ama zorlayamam. Rejimle anlaşıp muhalifleri yok sayamayız, böyle bir dünya yok. Olmayacak da. Bizim rejimden istediğimiz muhalefeti karşısına muhatap olarak alması, sorunları görmesi ve çözüm için görüşmeye başlaması.
İRAN'IN YENİ DÖNEMİNDE İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ
İran'la oturmuş ilişkilerimiz var. Yakın tarih de bize gösterdi. Hükümetlerin değişmesiyle çok fazla bir şeyin değiştiği yok. Ticaretimiz belli, sınır güvenliği stabil. Tabii Lübnan'da yükselen ateş mühim. Nihayetinde Hizbullah demek, işin özünde İran demek.
TÜRKİYE-ERMENİSTAN SINIRI HANGİ ŞARTLAR ALTINDA AÇILABİLİR?
Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden görüşme trafiği var. Bunun olumlu sonuçlanmasına yönelik senaryomuzu hazırlamamız lazım. Şu anda yürüyen faaliyetler o yönde. Tamamlanması durumunda olumlu senaryoyu devreye sokarız. Yani sınır kapımızı açabiliriz.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
ABD seçimleri sonuçlanana kadar, cephede belki bir yavaşlama olabilir ama resmi ateşkes olabilir mi, emin değilim. Bir kamuoyu farkındalığı oluşuyor. Bu savaş 2.5 yıldır sürüyor. Herkes kendi limitlerini görmeye başladı. Nükleer silah kullanmadan nereye kadar gidilebileceği anlaşıldı. Artık hesabı kitabı yapılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zeka testi: Diş fırçasını 8 saniyede bulun! 1000 kişiden sadece 5'i başardı
- Emekliye maaş fark ödemesi kuruşu kuruşuna geldi! SSK, BAĞ-KUR'luya 2.500 TL'lik tablo oluştu; 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL alana…
- Fındık Fiyatları 2024 | Fındık fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TMO 1 ton fındık ne kadar? Giresun fındık, levant...
- BİLSEM mülakat sonuç sorguma ekranı 2024 | MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Hamas nedir, amacı ne? Hamas ne zaman, kim tarafından kuruldu? Hangi ülkeye bağlı?
- O tarihler emekliliğinizi 2-3-4-5-6 yıl erkene çekecek! EYT'siz tablo hesaplandı: 3600 ve 5400 günle...
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Ağustos ayı askerlik celp tarihleri belli oldu mu? e-Devlet sorgulama ekranı...
- SSK, BAĞ-KUR'lunun maaş zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emekliye (4A-4B) 2.500 TL fark ödemesi tarihi netleşti mi?
- Türkiye 7 basamak yükseldi: Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Schengen, turistik, transit...
- Evinizi mis gibi kokutacak bitki: Tek yapmanız gereken...
- Trabzonspor'dan Süper Lig'i altüst edecek transfer! Abdullah Avcı istedi: Yeni forvet hayırlı olsun
- DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, tarihi belli oldu mu? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?