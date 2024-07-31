Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan kritik açıklamalar! Haniye ile son diyaloğunda neler konuşuldu?

MAHMUD ABBAS'IN TÜRKİYE'YE ZİYARETİ

Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu çok istisnai bir yerdir. Meclisimiz Gazi Meclis'tir. Bu Gazi Meclis, kendi çatısı altında önemli gördüğü konukları gündeme taşır. Filistin'in Devlet Başkanı olan Mahmud Abbas'ı davet ederek, Meclisimiz önemli bir adım atmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu inisiyatifi çok önemlidir.

İçinde bulunduğumuz bölgede yüzyıllardır devam ediyor. Bu coğrafya içerisinde önemli adımlar atıldı. Türkiye'nin bir istikrar adası haline getirilmesi. Coğrafyada uğraştığımız iki grup var, birincisi bu coğrafyada yaşayanlar ikincisi dışarıdan gelip müdahale etmek isteyenler. Türkiye'nin yapıcı duruşu başka bir sesi getirdi. Bizim çok olumlu, yankı bulucu mesajlarımız var. Cumhurbaşkanımızın dinamik ve çabuk karar vermesi bizim dış politikada elimizi rahatlatan bir durum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz dış politika sadık bir politika. Bunu yaptığınızda etrafınızdaki dost ve düşmanı kolay görürsünüz. Kapasiteniz yoksa, ev ödevinizi yapmamışsanız savaşlarda yenilirsiniz. Bu kaçınılmaz bir sistem. Savaş yok diye daha iyi durumda olmuyorsunuz, her zamanki kabiliyetiniz çok önemli.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TEK YOL"

Filistin ve İsrail meselesi bugün farklı bir şekle dönüşmüş durumda. İki devletli çözüm rafa kaldırılmıştı, şimdi iki devletli çözüm tek yol. 150'ye yakın ülkenin kabul ettiği çözüm. Bunu anlatabildiğimiz sürece, dostlarımızı yanımıza toplayıp mücadele edebildiğimiz sürece önemli. Cumhurbaşkanımız ve tüm kurumlarımız son derece hassaslar. Ortaklarımızla, dostlarımızla iyi ilişkiler içerisindeyiz. Bu ne ilk savaştır ne son savaştır. Biz her türlü mücadeleye sahip olacak kapasiteyi geliştirmek zorundayız. Güçsüz olduğunuz zaman, yeteri miktar caydırıcılık üretmediğiniz zaman toprağınızı çalarlar.