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Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,4 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 06:12 Güncelleme: 01.08.2024 06:33
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Malatya’da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,4 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da sabahın erken saatlerinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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