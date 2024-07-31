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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Abbas Genel Kurul'da Filistin davasını anlatacak

AA ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 15:09 Güncelleme: 31.07.2024 15:33
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Abbas Genel Kurul’da Filistin davasını anlatacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasına ilişkin, "Türk milleti olarak 85 milyon hep beraber, dün akşam karşılaştığımız siyasi cinayet dolayısıyla İsrail hükümetini, bu barbar saldırıyı, bu terörist saldırıyı lanetlediğimizi bir kere daha bütün açıklığıyla ilan ediyoruz." dedi. Ayrıca Kurtulmuş "Önümüzdeki günlerde bir aksilik olmazsa Sayın Abbas'ı TBMM Genel Kuruluna davet edeceğiz ve milletvekillerinin huzurunda Filistin davasını anlatacak." ifadelerini kullandı.

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