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Bakanlardan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye suikastına tepki

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 13:50
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Bakanlardan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye suikastına tepki

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına, sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

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