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Son dakika | Irak ve Suriye'de 7 PKK'lı sarı torbada

ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 14:00 Güncelleme: 29.07.2024 14:15
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Son dakika | Irak ve Suriye’de 7 PKK’lı sarı torbada

Son dakika haberi.. TSK, Pençe-Kilit harekat bölgesinde 3, Barış Pınarı bölgesinde 4 toplamda 7 PKK-YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

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