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DMM'den Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın yaptığı iddia edilen o iddialara yalanlalama

Giriş: 29.07.2024 17:34
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DMM’den Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı’nın yaptığı iddia edilen o iddialara yalanlalama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, 'Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik gerilimde İsrail'i daha mantıklı ve uyumlu buluyoruz' dedi." açıklamasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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