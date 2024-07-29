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Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 20:38 Güncelleme: 29.07.2024 20:50
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Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan - Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Başkan Recep Tayyip Erdoğan - Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud

Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Somali'nin toprak bütünlüğü ile birliğine verdiği önemi belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan - Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Başkan Recep Tayyip Erdoğan - Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'nin terörle mücadelesine verilen desteğin devam edeceğini ve Somali ile Etiyopya arasındaki ihtilafın çözümü için Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan - Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Başkan Recep Tayyip Erdoğan - Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki enerji ve savunma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin artarak süreceğini söyledi.

TEZKERE SONRASI İLK GÖRÜŞME

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Somali'nin terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek gayesiyle 2 yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

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