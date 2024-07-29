Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan - Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'nin terörle mücadelesine verilen desteğin devam edeceğini ve Somali ile Etiyopya arasındaki ihtilafın çözümü için Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.