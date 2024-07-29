CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den normalleşme yorumu: Siyasette yumuşamayı halk sahiplendi

Başkan Erdoğan ve Özgür Özel

İşte Donat'ın bu hafta kaleme aldığı yazısından detaylar...

GERİLİM TACİRLERİ

Özgür Özel'e katılıyoruz... Adına ister "Yumuşama" diyelim, ister "Normalleşme." Kamuoyunda karşılığı var. Hatay'dan Manisa'ya, Erzurum'dan Adana'ya...

Dolaştığımız her yerde bu karşılığı görüyoruz. Ve yazıyoruz. Ama... Fakat... Lakin... Bir de istemezük cephesi mevcut. Özgür Özel'e dedik ki: - Siyasette yumuşama devam ettikçe bazı kişiler ofsayta düşecekler... Zira... Siz de biliyorsunuz ki... Türkiye'de gerilimden beslenenler var... Açık konuşalım, gerilim tacirleri var. CHP Genel Başkanı, "Haklısınız" dedi:

Evet... Gerginlikten beslenenler rahatsız oluyorlar bu işten.



İki tarafta da gerginlikten beslenen siyasetçi de var, gazeteci de var.



Ama sorarım size, bunun ülkemize ve milletimize ne yararı var?