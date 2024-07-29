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Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'de yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 29.07.2024 08:12 Güncelleme: 29.07.2024 08:58
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Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye’de yakalandı

Son dakika haberi...Bakan Yerlikaya: İsveç ve Karadağ tarafından çıkarılan İnterpol kırmızı bülteniyle uluslararası seviyede aranan, Alexander Gustafsson ve Dragan Pavlıcevıc İstanbul'da, Alexandar Nedevskı Muğla'da yakalandı.

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