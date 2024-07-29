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Son dakika | MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon

ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 09:46 Güncelleme: 29.07.2024 10:05
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Son dakika | MİT’ten Irak’ın kuzeyinde nokta operasyon

Son dakika haberi... MİT, TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK'lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü, Irak'ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

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