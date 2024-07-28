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Başkan Erdoğan'dan Safiye Soyman'a taziye telefonu

ahaber.com.tr
Giriş: 28.07.2024 08:19
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Başkan Erdoğan’dan Safiye Soyman’a taziye telefonu

Sanatçı Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS hastalığı ile mücadele eden oğlu Harun Akaröz 47 yaşında hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Soyman'ı arayarak taziyelerin iletti.

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