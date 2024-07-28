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Vergi düzenlemelerinde gelişme! Kanun teklifi Meclis'ten geçti

ahaber.com.tr
Giriş: 28.07.2024 01:43 Güncelleme: 28.07.2024 01:50
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Vergi düzenlemelerinde gelişme! Kanun teklifi Meclis’ten geçti

Vergide adalet ve etkinliği artırmayı hedefleyen yasa teklifine ilişkin görüşmeler Meclis Genel Kurulu'nda tamamlandı. TBMM'de kabul edilen bu teklifle birlikte göre, en düşük emekliği aylığı on bin liradan, 12 bin 500 liraya yükseltildi. Öte yandan düzenlemeyle birlikte 4 binden fazla vergi denetmeni yıl boyunca sahada yer alacak. Ayrıca başkasına ait IBAN ya da POS cihazını kullananlara da caydırıcı para cezaları verilecek.. İşte detaylar...

Vergi düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

Meclis Genel Kurulu'nda vergide adalet ve etkinliği artırmayı amaçlayan yasa teklifi görüşmeleri tamamlandı. Kabul edilen düzenlemeye göre, en düşük emekliği aylığı on bin liradan, 12 bin 500 liraya yükseltildi.

Vergi düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi.Vergi düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi.

EMEKLİ AYLIĞINA ZAM

Vergide adalet ve etkinliği artırmayı amaçlayan yasa teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile en düşük emekli aylığı on bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi. Uygulamadan 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak.

En düşük emekli aylığı on bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi.En düşük emekli aylığı on bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi.

BAŞKASINA AİT İBAN VE POS KULLANAN YANDI!

Düzenleme ile kayıt dışı faaliyetler ile mücadele güçlendirilecek, artırımlı cezalar uygulanacak. Buna göre 4 binden fazla vergi denetmeni yıl boyunca sahada görev yapacak. Başkasına ait IBAN ya da POS cihazını kullananlara caydırıcı para cezaları kesilecek.

Başkasına ait IBAN ya da POS cihazını kullananlara caydırıcı para cezaları kesilecek.Başkasına ait IBAN ya da POS cihazını kullananlara caydırıcı para cezaları kesilecek.

YURT DIŞI HARÇLARINA DÜZENLEME

Düzenlemeyle, yurt dışına çıkış harcı 500 lira olacak. Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artacak. Teklifle asgari kurumlar vergisi de güncellenecek. Yurt içi asgari kurumlar vergisi yüzde 10 olarak alınacak.

Uluslararası şirketlerden Türkiye'den elde ettiği kardan yüzde 15 vergi tahsil edilecek.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

Yeni düzenleme ile yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması getirildi. Kurumlar vergisi mükelleflerinin ödeyecekleri kurumlar vergisi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının yüzde 10'undan aşağı olmayacak. Bu kapsamda yıllık pekiştirilmiş hasılatı 750 milyonu geçen çok uluslu şirketlerin düşük vergileme yapılan ülkelerdeki şube, iştirak, iş yerlerinin asgari yüzde 15 oranında kurumlar vergisine tabi tutulacak.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidildi.Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidildi.

Yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara ilişkin giderler veya istisna kapsamındaki faaliyetlerden doğan zararlar, istisna dışı kazançlardan indirim konusu yapılamayacak. Vergi yükünün tespitinde dikkate alınan düzeltilmiş kapsanan vergilerin hesaplanması hüküm altına alınıyor. Çok uluslu işletme grubunun ülkesel bazlı vergi yükü hesaplamasında, o ülkede bulunan bağlı işletmelerin hesaplanan düzeltilmiş kapsanan vergileri dikkate alınacak.

Vergi düzenlemesi içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurul’da kabul edildi.Vergi düzenlemesi içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurul’da kabul edildi.

YAP-İŞLET-DEVRET KAZANÇLARI ÜZERİNDEN YÜZDE 30 VERGİ

Ayrıca, yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisine yönelik bir vergi güvenlik müessesesi oluşturuluyor. Bu kapsamda aynı grup içerisindeki bağlı işletmeler arasındaki finansman temini işlemlerinde, borç alan bağlı işletmenin bulunduğu ülkedeki vergi yükünün asgari kurumlar vergisi oranının altında olması, borç veren bağlı işletmenin bulunduğu ülkede ise vergi yükünün asgari kurumlar vergisi oranının üstünde olması veya grup içi finansman nedeniyle oluşan faiz gelir ve giderleri dikkate alınmaksızın hesaplanan vergi yükünün asgari kurumlar vergisi oranının üstünde olması durumunda, borç alan bağlı işletme nezdinde katlanılacak ve işletme bazlı kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacak faiz gideri, borç veren bağlı işletmenin gelir olarak dikkate aldığı tutarla sınırlı olacak.

Vergi düzenlemesi içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurul’da kabul edildiVergi düzenlemesi içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurul’da kabul edildi

Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun'a göre gerçekleştirilen projeler ile Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre kamu özel işbirliği modeli çerçevesinde yürütülen projelerde faaliyette bulunan kurumların kazançları üzerinden yüzde 30 oranında kurumlar vergisi hesaplanacak.

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