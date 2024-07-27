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İnlerine girmeye devam! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 25 terör hedefi imha | Sorumlu düzey yöneticiler sarı torbaya

ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 00:29 Güncelleme: 27.07.2024 01:49
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İnlerine girmeye devam! Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 25 terör hedefi imha | Sorumlu düzey yöneticiler sarı torbaya

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine hava harekatı gerçekleştirildiğini "Pençelerimizle teröristlerin inlerini paramparça ediyoruz" ifadeleriyle duyurdu. Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara, Kandil ve Asos bölgelerinde terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında 25 hedef imha edildi. Harekat kapsamında çok sayıda sorumlu düzeyde teröristlerin etkisiz hale getirildi. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine hava harekatı gerçekleştirildiğini "Pençelerimizle teröristlerin inlerini paramparça ediyoruz" ifadeleriyle duyurdu.

Irak'ın kuzeyine hava harekatıIrak'ın kuzeyine hava harekatı

25 HEDEF İMHA EDİLDİ! SORUMLU DÜZEYDE YÖNETİCİLER ETKİSİZ...

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik saldırıları bertaraf etmek ve hudut güvenliği sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi. İcra edilen hava harekatıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 25 hedef imha edildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatıIrak'ın kuzeyine hava harekatı

Bakanlıktan yapılan açıklamada terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılarak, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 26 Temmuz 2024 tarihinde hava harekâtı icra edilmiş, icra edilen hava harekâtıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 25 hedef imha edilmiştir.
İcra edilen bu harekâtta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.
Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de
ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.
Bu harekât sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.

Irak’ın kuzeyine hava harekatıIrak’ın kuzeyine hava harekatı IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

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