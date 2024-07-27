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Başkan Erdoğan yapımı süren Güneysu Devlet Hastanesi inşaatını inceledi

ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 17:21 Güncelleme: 27.07.2024 17:27
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Başkan Erdoğan yapımı süren Güneysu Devlet Hastanesi inşaatını inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde yapımı devam eden Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun mesaisine memleketi Rize'de de devam ediyor. Başkan Erdoğan Güneysu ilçesinde yapımı devam eden Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

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Başkan Erdoğan, Valilik önündeki "Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni" öncesinde Güneysu'da vatandaşlarla görüştü, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan son durum hakkında yetkililerden bilgi aldıBaşkan Erdoğan son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı

HASTANE İNŞAATINDA İNCELEME YAPTI SON DURUM HAKKINDA BİLGİ ALDI

Ardından Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında inceleme yapan Erdoğan, yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu eşlik ettiSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu eşlik etti

Başkan Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da eşlik etti.

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