Terör sevici eski HDP’li vekil Ferhat Encü, TSK’nın operasyonları sindiremedi





Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit harekatı Kasım ayında tamamlanmayı planlanıyor. Sabah'ın haberine göre; TSK, kilidin kapanmasıyla birlikte Gara'nın tamamen ele geçirilmesi ve PKK'nın dağlık alandaki yapılanmalarına kışa girmeden önce son vermeyi amaçlıyor. Devam eden harekat kapsamında PKK'nın 30 yıldır girilemeyen bölgelerine giren Türk askeri, tünelleri, mağaraları kısacası PKK'nın tüm inlerini yok ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bölücübaşı ve PKK lehine slogan atıp gerilla marşı okuyan PKK sevici eski HDP'li sözde milletvekili Ferhat Encü, Türk askerinin Kuzey Irak'ta devam eden Suriye ile Kandil arasındaki bağı kesecek Pençe-Kilit operasyonunu sindiremedi. PKK'nın 30 yıldır girilemeyen bölgelerine giren Türk askerinin çatışmaların devam ettiği bölgedeki kontrol noktalarından birini paylaşan Encü, Kurdistan diye tanımladığı bölge için Türkiye Cumhuriyeti'ni işgalci olarak tanımlama hadsizliğinde bulundu.