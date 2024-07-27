27 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti

AA
Giriş: 27.07.2024 16:24 Güncelleme: 27.07.2024 16:36
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı isimlere yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti. Tebliğe göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör