Başkan Recep Tayyip Erdoğan baba ocağında! Afet konutlarını teslim edecek

"RİZE ŞEHİR MERKEZİNDE MUHTEŞEM BİR CAMİYİ İNŞA EDELİM İSTİYORUZ"

Çay yetiştiren ve üretenlere yönelik "Çaylar ne âlemde? Fakat şimdi artık makinayla tarıyorsunuz diye duyuyorum. Bu da tabii pek hayra alamet değil. Nereden nereye geldik. Şimdi makinayla çayı tarıyoruz. Ben anlamam, siz anlıyorsunuz bu işlerden ama benim hemşerilerim kendine yakışanı yapar" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Rize'mizde inşallah, Rize şehir merkezinde muhteşem bir camiyi inşa edelim istiyoruz. Mevcut camii maalesef kayma yapmış. Şimdi şantiyenin olduğu yerde büyükçe bir camii yapalım istiyoruz, bu büyük camii ile birlikte Rize'nin kendine yakışanını gerçekleştirelim istiyoruz. Mevcut camiyi de daha farklı bir şekilde, o büyük cami bittikten sonra, onunla ilgili adımı da tabii ki atacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun."