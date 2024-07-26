Karadeniz'de sondaj ne zaman başlayacak? Rize açıklarında doğalgaz ve petrol sondajı yapılacak | Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: "Rize artık çayla değil, petrolle anılacak"

Bunu da bugünler de gözlemlemek için arazi çalışmalarına başlayacağız. 1081 yılında bölgede bilinen bir şeydi. Biz bu aramayı yapamıyorduk ama artık dışa bağımlılığımız bitti. Artık kendimiz araştırıp bulabiliyoruz. Burada bin ton petrolün günlük suya karışıyor. Bu yıllardır Osmanlı Dönemi'nden beri Çayeli açıklarında bu petrol sızıntısı günde 1 ton olarak devam ediyor. Bu yıllardır biliniyor. Yaptığımız çalışmalara seçim yatırımı deniliyor. Ama şuan da bir seçim yatırımı yok. Hala bu petrol Rize Çayeli açıklarında günde 1 ton olarak devam ediyor. Müspet olarak bahsedecek olursak Trabzon'dan Artvin'e kadar olan sahada sadece bizim çalışmalarımız değil, burada gördüğünüz bu renkler onu gösteriyor. Trabzon'dan Rize açıklarına kadar petrolün varlığı gösteriyor. Dolayısıyla bu bölgedeki sismik aramalardaki sondaj verileriyle biz petrole ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Rize artık bundan sonra artık çayla değil, petrolle anılacağını tahmin ediyorum.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN