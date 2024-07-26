Bingöl'de korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu | Valilikten ilk açıklama
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin detaylarını AFAD duyurdu. Saat 18.27'de meydana gelen depremin yerin 11.88 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmadığı belirtildi.
6 Şubat'tan bu yana yurdun birçok noktasında depremler yaşanıyor. Bu kez depremin adresi Bingöl oldu. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin detaylarını verilerinin AFAD duyurdu.
AFAD'ın verilerine göre saat 18.27 meydana gelen depremin derinliği 11.88 km olarak açıklandı.
VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA
Bingöl Valiliği merkez üssü Karlıova'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında "Geçmiş Olsun Bingöl! Saat 18.27'de Merkezi Karlıova olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmamıştır" denildi.
Geçmiş Olsun Bingöl!— T.C. Bingöl Valiliği (@bingolvaliligi) July 26, 2024
Saat 18.27'de Merkezi Karlıova olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık.
İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmamıştır.
Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin.@ahusta07
AFAD SON DEPREMLER
2024-07-26 18:27:17 39.27361 40.975 11.88 MW 4.2 Karlıova (Bingöl)
2024-07-26 17:44:01 37.47472 36.97056 7.0 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-26 17:37:04 39.75917 30.17444 7.0 ML 1.3 İnönü (Eskişehir)
2024-07-26 17:32:19 39.65972 26.4075 7.0 ML 1.4 Ayvacık (Çanakkale)
2024-07-26 17:28:02 41.00472 39.88611 6.99 ML 1.6 Karadeniz - [05.82 km] Yomra (Trabzon)
2024-07-26 17:15:21 38.10333 37.21389 6.93 ML 1.8 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-07-26 17:03:33 38.70222 26.18583 9.44 ML 1.5 Ege Denizi - [19.64 km] Karaburun (İzmir)
2024-07-26 17:01:20 37.98944 36.51028 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
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