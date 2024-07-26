Bingöl’de korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu | Valilikten ilk açıklama

AFAD'ın Bingöl Karlıova'da meydana gelen 4.2'lik depreme dair detaylı paylaşımı.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Bingöl Valiliği merkez üssü Karlıova'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında "Geçmiş Olsun Bingöl! Saat 18.27'de Merkezi Karlıova olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmamıştır" denildi.

Geçmiş Olsun Bingöl!



Saat 18.27'de Merkezi Karlıova olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık.



İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmamıştır.



Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin.@ahusta07 — T.C. Bingöl Valiliği (@bingolvaliligi) July 26, 2024

AFAD SON DEPREMLER

2024-07-26 18:27:17 39.27361 40.975 11.88 MW 4.2 Karlıova (Bingöl)

2024-07-26 17:44:01 37.47472 36.97056 7.0 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-07-26 17:37:04 39.75917 30.17444 7.0 ML 1.3 İnönü (Eskişehir)

2024-07-26 17:32:19 39.65972 26.4075 7.0 ML 1.4 Ayvacık (Çanakkale)

2024-07-26 17:28:02 41.00472 39.88611 6.99 ML 1.6 Karadeniz - [05.82 km] Yomra (Trabzon)

2024-07-26 17:15:21 38.10333 37.21389 6.93 ML 1.8 Ekinözü (Kahramanmaraş)

2024-07-26 17:03:33 38.70222 26.18583 9.44 ML 1.5 Ege Denizi - [19.64 km] Karaburun (İzmir)

2024-07-26 17:01:20 37.98944 36.51028 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)