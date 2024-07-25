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DEAŞ'a GÜRZ-1 operasyonu! 72 kişi yakalandı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 08:01 Güncelleme: 25.07.2024 08:21
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DEAŞ’a GÜRZ-1 operasyonu! 72 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen GÜRZ-1 operasyonunda 72 kişinin yakalandığını açıkladı.

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