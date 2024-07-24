Yılın 4. MGK’sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada kritik konular var! Suriye ile normalleşme...

HEDEFİMİZ YAZ BİTMEDEN ÇEMBERİ TAMAMLAMAK

Beştepe'de yapılacak toplantının ilk başlığı terörle mücadele olacak. Türkiye'nin hedefi; Irak sınırlarındaki güvenlik çemberini yaz bitmeden tamamlamak.

Toplantıda Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerinin yok edilmesi için hem karadan hem de havadan aralıksız devam eden operasyonların üzerinde durulacak. Sahadan gelen askeri ve istihbari bilgilerle birlikte operasyon bölgesinde atılacak adımlar ele alınacak.

Kurul üyeleri, FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadeledeki son durumla ilgili de kurula bilgi sunacak.