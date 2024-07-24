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Yılın 4. MGK'sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada kritik konular var! Suriye ile normalleşme...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 09:46 Güncelleme: 24.07.2024 10:09
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Yılın 4. MGK’sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada kritik konular var! Suriye ile normalleşme...

Bu yıl 4. kez düzenlenecek Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Başkan Erdoğan liderlik edecek. Kritik toplantıda PKK'ya yönelik operasyonlardan, Suriye ile normalleşme sürecine kadar çok sayıda konu ele alınacak. Yarın düzenlenecek toplantıda ana gündem maddelerinde biri de Filistin olacak. İşte detaylar...

Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında bu yıl 4'üncü kez yine yoğun gündemle toplanacak.

HEDEFİMİZ YAZ BİTMEDEN ÇEMBERİ TAMAMLAMAK

Beştepe'de yapılacak toplantının ilk başlığı terörle mücadele olacak. Türkiye'nin hedefi; Irak sınırlarındaki güvenlik çemberini yaz bitmeden tamamlamak.

Toplantıda Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerinin yok edilmesi için hem karadan hem de havadan aralıksız devam eden operasyonların üzerinde durulacak. Sahadan gelen askeri ve istihbari bilgilerle birlikte operasyon bölgesinde atılacak adımlar ele alınacak.

Kurul üyeleri, FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadeledeki son durumla ilgili de kurula bilgi sunacak.

SURİYE İLE NORMALLEŞME ADIMLARI GÖRÜŞÜLECEK

Milli Güvenlik Kurulu'nda, Suriye konusu da görüşülecek. Ankara'nın isteği; Suriye'de kalıcı barış ve istikrarı tesis etmek, bunun için de Şam yönetimi ile diplomatik ilişkileri yeniden kurmak.

Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Suriye ile normalleşme için başlatılan çalışmalar ve bu konuda izlenecek yol haritasıyla ilgili MGK'da değerlendirmeler yapılacak.

İSRAİL'İN FİLİSTİN KATLİAMLARI İÇİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü katliamlar ele alınacak. Kurul'un bir diğer gündem maddesi, İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü katliamlar olacak.

Gazze'de ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve İsrail'in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçilmesi için yürütülen diplomasi trafiği konuşulacak.

Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasındaki süreçle ilgili görüş alışverişinde bulunulacak. MGK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, Kıbrıs'taki gelişmeler ve Yunanistan ile ilişkiler gibi diğer bölgesel ve uluslararası konular da masada olacak.

MGK Perşembe günü toplanıyorMGK Perşembe günü toplanıyor MGK PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANIYOR

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