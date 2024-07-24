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Sokak hayvanları düzenlemesi komisyondan geçti! Bakan Yumaklı'dan flaş açıklamalar: 4 milyon başıboş köpek var

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 10:19 Güncelleme: 24.07.2024 10:26
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Sokak hayvanları düzenlemesi komisyondan geçti! Bakan Yumaklı’dan flaş açıklamalar: 4 milyon başıboş köpek var

Son dakika haberine göre Türkiye günlerdir sokak hayvanlarına çözüm yolunu arıyor. AK Parti'nin Meclis bünyesi altındaki tekliflerine provokasyonla yanıt veren muhalefet süreci tıkamak için elinden geleni yapsa da, kamuoyunun 4 dört gözle beklediği kanun teklifi komisyondan geçti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulunuyor.

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