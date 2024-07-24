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Bakan Yerlikaya duyurdu! Rus terörist Evgenii Serebriakov Bodrum'da yakalandı

Giriş: 24.07.2024 17:48 Güncelleme: 24.07.2024 18:26
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Bakan Yerlikaya duyurdu! Rus terörist Evgenii Serebriakov Bodrum’da yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Moskova'da 2 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısının faili Evgenii Serebriakov'un Bodrum'da yakalandığını açıkladı. Yerlikaya açıklamasında, "Operasyonu yürüten kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlerle ve küresel çapta terörizmle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya Interpol Birimi yetkilileri Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol/Europol Daire Başkanlığını arayıp "Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli zanlının Moskova'da bombalı araçla terör saldırısı düzenlendiği, saldırı sonucunda 2 kişinin yaralandığı ve şüphelinin Moskova-Bodrum uçağı ile Türkiye'ye kaçtığı bilgisini verdi.

Rus terörist Evgenii Serebriakov Bodrum'da yakalandı Rus terörist Evgenii Serebriakov Bodrum'da yakalandı

Harekete geçen Emniyet birimleri yaptığı incelemelerde zanlının saat 09:40'ta Bodrum Havalimanından giriş yaptığı, Interpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanı (e-ASF) kayıtlarında bulunmadığı için tanınmadığı, aktif UYAP kaydının bulunmadığını belirledi.

Rus terörist Evgenii Serebriakov Bodrum'da yakalandı Rus terörist Evgenii Serebriakov Bodrum'da yakalandı

İstihbarat Başkanlığı ve İnterpol/Europol Daire Başkanlığınca, MİT Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonun sağlanmasının ardında, Rusya INTERPOL Biriminden gelen kimlik bilgileri ve fotoğraflarla eşleşen zanlı yakalandı.

Rus terörist Evgenii Serebriakov Bodrum'da yakalandı Rus terörist Evgenii Serebriakov Bodrum'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen Evgenii Serebriakov'un Bodrum'da yakalandığını duyurdu. Yerlikaya mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 10.30'da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığımız telefonla aramış, "Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova'da bombalı araçla terör saldırısı düzenlendiği, saldırı sonucunda 2 şahsın yaralandığı ve şahsın Moskova-Bodrum uçağı ile ülkemize geldiği" bilgisi iletilmiştir. Yapılan incelemeler sonucu şahsın saat 09.40'ta Bodrum Havalimanından giriş yaptığı, Interpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanı (e-ASF) kayıtlarında bulunmadığı için tanınmadığı, Aktif UYAP kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir."

"KÜRESEL ÇAPTA TERÖRİZMLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"
İstihbarat Başkanlığı, ve İnterpol/Europol Daire Başkanlığınca, MİT Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonun sağlandığı ve Rusya INTERPOL Biriminden alınan yazıda belirtilen kimlik bilgileri ve fotoğraflarla eşleşen şahıs bugün Bodrum'da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından yakalandığı öğrenildi.

Yerlikaya açıklamasında, "Operasyonu yürüten kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlerle ve küresel çapta terörizmle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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