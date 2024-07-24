Bakan Yerlikaya duyurdu! Rus terörist Evgenii Serebriakov Bodrum'da yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Moskova'da 2 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısının faili Evgenii Serebriakov'un Bodrum'da yakalandığını açıkladı. Yerlikaya açıklamasında, "Operasyonu yürüten kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlerle ve küresel çapta terörizmle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Rusya Interpol Birimi yetkilileri Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol/Europol Daire Başkanlığını arayıp "Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli zanlının Moskova'da bombalı araçla terör saldırısı düzenlendiği, saldırı sonucunda 2 kişinin yaralandığı ve şüphelinin Moskova-Bodrum uçağı ile Türkiye'ye kaçtığı bilgisini verdi.
Harekete geçen Emniyet birimleri yaptığı incelemelerde zanlının saat 09:40'ta Bodrum Havalimanından giriş yaptığı, Interpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanı (e-ASF) kayıtlarında bulunmadığı için tanınmadığı, aktif UYAP kaydının bulunmadığını belirledi.
İstihbarat Başkanlığı ve İnterpol/Europol Daire Başkanlığınca, MİT Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonun sağlanmasının ardında, Rusya INTERPOL Biriminden gelen kimlik bilgileri ve fotoğraflarla eşleşen zanlı yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen Evgenii Serebriakov'un Bodrum'da yakalandığını duyurdu. Yerlikaya mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün saat 10.30'da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığımız telefonla aramış, "Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova'da bombalı araçla terör saldırısı düzenlendiği, saldırı sonucunda 2 şahsın yaralandığı ve şahsın Moskova-Bodrum uçağı ile ülkemize geldiği" bilgisi iletilmiştir. Yapılan incelemeler sonucu şahsın saat 09.40'ta Bodrum Havalimanından giriş yaptığı, Interpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanı (e-ASF) kayıtlarında bulunmadığı için tanınmadığı, Aktif UYAP kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir."
RUSYA'DA BOMBALI SALDIRI DÜZENLEYEN TERÖRİST BODRUM'DA YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 24, 2024
Bugün saat 10.30'da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığımız telefonla aramış, "Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova'da bombalı araçla terör saldırısı… pic.twitter.com/2u277bK0UP
"KÜRESEL ÇAPTA TERÖRİZMLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"
İstihbarat Başkanlığı, ve İnterpol/Europol Daire Başkanlığınca, MİT Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonun sağlandığı ve Rusya INTERPOL Biriminden alınan yazıda belirtilen kimlik bilgileri ve fotoğraflarla eşleşen şahıs bugün Bodrum'da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından yakalandığı öğrenildi.
Yerlikaya açıklamasında, "Operasyonu yürüten kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlerle ve küresel çapta terörizmle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HEMŞİRELİK, EBELİK PUANI VE SIRALAMASI | 2024 YKS Eczacılık ve Veteriner Hekimlik BAŞARI sıralaması nedir? 2-4 yıllık Sağlık bölümleri...
- Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban puanı ve sıralaması | 2024 YKS Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi...
- İLAHİYAT BÖLÜMÜ TABAN-TAVAN PUAN SIRALAMA | 2024 YKS İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi...
- YKS tercih yerleştirmesi sıralamayla mı puanla mı yapılır? Yerleştirme hangi puana göre olacak? Üniversite tercih takvimi
- Dünyanın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! Tek Türk listede: Altından 1000 kat daha değerli
- Baba Vanga Avrupa'yı titretti! Sadece 6 ay kaldı; Kehaneti yeniden ortaya çıktı
- Akaryakıt fiyatları değişiyor! Saat 00.00 itibarıyla indirim yolda! 24 Temmuz Çarşamba itibarıyla benzin ve motorin kaç TL oldu?
- YKS tercihimi değiştirebilir miyim? 2024 ÖSYM üniversite tercih değişikliği nasıl yapılır?
- KPSS-2024/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS tercihlerinde merkezi atama tarihi belli oldu mu?
- 4A, 4B, 4C’liye ödeme listesi değişti! 15.000 TL + 3.000 TL ek para verilecek: 24, 25, 26, 27, 28 Temmuz’da…
- 12.5 yıl çalışana EYT'siz erken emeklilik kapısı açıldı! SGK'dan 4500-3600 günle prim tablosu oluştu
- EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 | ÖSYM Kılavuzu EKPSS tercihleri ne zaman? İşte kadro ve kontenjanlar...