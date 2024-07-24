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Meclis'te yumruklar havada uçuştu! DEM'li milletvekilinden AK Parti'li milletvekillerine hadsiz sözler: Hırsızsınız!

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 24.07.2024 18:53 Güncelleme: 24.07.2024 19:21
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Meclis’te yumruklar havada uçuştu! DEM’li milletvekilinden AK Parti’li milletvekillerine hadsiz sözler: Hırsızsınız!

TBMM'de AK Partili ve DEM Partili vekiller arasında kavga çıktı. DEM Parti milletvekili Ali Bozan'ın AK Parti sıralarına hakaret vari sözlerinin ardından yumruklar havada uçuştu ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından oturuma ara verildi. Detayları A Haber parlamento şefi Tülay Ağaoğlu aktardı.

TBMM Genel Kurulu'nda yoğun bir gündem hakim. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partili Ali Bozan'ın AK Partili milletvekillerine hakaretleri sonrası milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı.

Detayları A Haber parlamento şefi Tülay Ağaoğlu aktardı: Kürsüde DEM'li Mersin milletvekili Ali Bozan vardı ve AK Partili milletvekillerine sözlü saldırıda bulundu. AK Parti sıralarına doğru "Hırsızsınız" diye bağırdı. Kürsüden ağza alınmayacak sözler söyledi.

UZUN MESAİLERİN SEBEBİ MUHALEFET VEKİLLER

TBMM'de uzun saatler çalışılıyor ve gerginlik oluyor tabii. Uzun mesailerin sebebi ise muhalefet vekillerinin engelleme çabaları. Gündem ki çalışmaları engellemek için çabalıyorlar ve gerginlik oluyor. Tabii iktidar milletvekilleri burada olmak zorundalar çünkü sürekli yoklama isteniyor.

ALİ BOZAN'DAN AK PARTİLİ VEKİLLERE SÖZLÜ SALDIRI!

Ali Bozan DEM Parti'nin grup önerisi üzerine konuşmak için kürsüye geldi ve tam anlamıyla sözlü bir saldırıda bulundu AK Parti sıralarına karşı. AK Partili milletvekilleri de Bozan'ın üzerine yürüdüler. CHP'li milletvekilleri araya girdiler ve Bozan'ı kürsüden uzaklaştırmak istediler ancak o hala konuşmaya devam ediyordu. Bunun üzerine kavga yaşandı.

GERGİNLİK HAT SAFHADA!

Oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ oturuma ara verdi. Ara sırasında ise bu kavga meydana geldi. Ali Bozan'ın sözleri meclis genel kurulunda ortalığı bir hayli karıştırdı gerginlik hat safhada.

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