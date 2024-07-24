Meclis’te yumruklar havada uçuştu! DEM’li milletvekilinden AK Parti’li milletvekillerine hadsiz sözler: Hırsızsınız!

Detayları A Haber parlamento şefi Tülay Ağaoğlu aktardı: Kürsüde DEM'li Mersin milletvekili Ali Bozan vardı ve AK Partili milletvekillerine sözlü saldırıda bulundu. AK Parti sıralarına doğru "Hırsızsınız" diye bağırdı. Kürsüden ağza alınmayacak sözler söyledi.

UZUN MESAİLERİN SEBEBİ MUHALEFET VEKİLLER

TBMM'de uzun saatler çalışılıyor ve gerginlik oluyor tabii. Uzun mesailerin sebebi ise muhalefet vekillerinin engelleme çabaları. Gündem ki çalışmaları engellemek için çabalıyorlar ve gerginlik oluyor. Tabii iktidar milletvekilleri burada olmak zorundalar çünkü sürekli yoklama isteniyor.