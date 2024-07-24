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Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası bakanlık harekete geçti: Belediyelerden prim borçlarının tahsili tüm adımlar atılacak

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 16:41 Güncelleme: 24.07.2024 16:44
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Başkan Erdoğan’ın açıklaması sonrası bakanlık harekete geçti: Belediyelerden prim borçlarının tahsili tüm adımlar atılacak

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan belediyelerin borçlarının kaynağından tahsiline başlanacağını ve konuya ilişkin bakanlıkların devreye gireceğini duyurdu. Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği doğrultuda belediyelerden prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacağını duyurdu.

.Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

CHP'Lİ BELEDİYELER VERDİKLERİ SÖZLERİ RAFA KALDIRDI

Başkan Erdoğan açıklamasında muhalefetin emeklilere verdikleri sözleri hatırlamak bile istemediğini, 4 ay öncesinde meydanlarda bol keseden para dağıtanların şimdi ise emeklileri kapılarına dahi yaklaştırmadıklarını söyledi.

"Seçim bitti, sandıklar kapandı, verilen sözlerin tamamı rafa kalktı. CHP'li belediyelerin alametifarikası olan çöp, çukur, çamur, yolsuzluk, hırsızlık girdabına vatandaşlarımız tekrar sürüklendi" değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

BELEDİYELERİN BORÇLARI TAHSİL EDİLECEK

"Vals ve dans gösterisi düzenlemeyi belediyecilik zannediyorlar. Beceriksizlik, iş bilmezlik, ideolojik bağnazlık adeta bunların paçalarından akıyor. Buradan Sayın CHP Genel Başkanına şunu söylemek isterim; dürüst siyaset, verilen sözlerin arkasında durmayı gerektirir. Tutmadığınız sözlerin mahcubiyetini, daha büyük vaatlerde bulunarak gizleyemezsiniz. Gücünüz yetiyorsa, belediye başkanlarınıza söyleyin, 'bedava yapacağız' diyerek milletten oy istedikleri ancak 3 ayda 3-4 kez zam yaptıkları hizmetlerin fiyatlarını düşürsünler. Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız, talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesinler. Meydanlarda 'oy verene bedava traktör vereceğiz' demek kolaydır; zor olan sözünün eri olmaktır, ahdine sadık kalmaktır. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız, kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok. Dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı artık bunun tahsilini kaynağında yapacaktır, bunu böyle bilesiniz."

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

"PRİM BORÇLARI TAHSİLİ İÇİN TÜM ADIMLAR ATILACAK"

Başkan Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SGK tarafından 16 milyon emeklinin aylıklarının ödenmesi ile 85 milyon vatandaşın sağlık, tedavi ve ilaç harcamalarının karşılanmasında en önemli gelir kaynağının sigorta primleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği için istihdamı artırmak, kayıt dışı istihdamla mücadele etmek ve prim borçlarını tahsil etmek durumundayız. Bu noktada çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yerel seçimlerden önce özellikle CHP'li belediyelerin prim borçlarının had safhaya ulaştığını verilerle açıklamış ve tüm belediyelere prim borçlarının ödenmesi yönünde çağrı yapmıştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği doğrultuda belediyelerden prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız."

Bakan Vedat Işıkhan'ın paylaşımıBakan Vedat Işıkhan'ın paylaşımı

Belediyelerin borçları tahsis edilecekBelediyelerin borçları tahsis edilecek

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