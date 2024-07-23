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Son dakika | Kırmızı listedeki PKK'lı öldürüldü

AA
Giriş: 23.07.2024 10:28 Güncelleme: 23.07.2024 10:42
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Son dakika | Kırmızı listedeki PKK’lı öldürüldü

Son dakika haberi...MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekatında 1'i terörden arananlarda kırmızı kategoride yer alan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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