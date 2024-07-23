CHP’nin emekçilere zulmü bitmiyor! Tuvaletleri bile kapattılar! Parti binası önünde yerde yatıyorlar...

Gece-gündüz burada yatıp kalkıyoruz. Tek bir kişi bile iletişime geçmiyor. Kendi partimizin binasına alınmıyoruz. Kendi partimizin bahçesine, tuvaletine bile bizi sokmuyorlar" ifadelerini kullandı.

ÇOK BÜYÜK KIYIM YAPTILAR



Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın seçimden önce "kimseyi işten atmama" sözü verdiğini belirten Akgül, "Belediye başkanı seçilmesinin akabinde 100 gün geçmeden işçi kıyımı yapıldı. 147 kişi ekmeğinden oldu. Ortada hiçbir gerekçe yok. 'Son dönemde alınanlar işten çıkarıldı' diye bir açıklaması oldu. İşten çıkarılanların çoğu 3-4 yıllık çalışanlar. Bunların 104'ü kadın. Engelli annesi olan var, gazi annesi olan var, hamile olan var, evini geçindiren var. Çok büyük bir kıyım yaşandı" şeklinde konuştu.