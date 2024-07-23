MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP ve Özgür Özel'e sert sözler: Bölücü ağızla konuşanların normalleşme çağrıları baldıran zehridir
MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken CHP ve Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. CHP'nin şifrelerinin PKK'nın elinde olduğunu söyleyen Bahçeli, Özel'in sözlerinin bölücü bir ağız olduğunun altını çizdi. Bahçeli ayrıca CHP'nin yaptığı normalleşme çabalarının bir baldıran zehri olduğunu vurguladı. Diğer yandan Kıbrıs konusunda da net bir tavır ortaya koyan Bahçeli "Kıbrıs Türk Devleti tanınmalıdır. Tek yürek olarak bu davanın arkasındayız" ifadelerini kullandı. Diğer yandan A Haber'in ABD'deki seçimlere yönelik sorduğu soruyu yanıtlayan Bahçeli, Biden'ın gidişinin bir müjde olduğunu vurgularken ikinci müjdenin ise Netanyahu'nun gidişi olacağının altını çizdi. İşte detaylar...
MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
"YENİ YÜZYIL FIRSATLARLA DOLU"
Toplantımızın başında hepinizi hürmetle selamlıyorum. yeni yüzyıl Türkiye için emsalsiz fırsatlarla doludur. Milletimizin hassasiyetleri üzerinde oynayanlar tehlikeli provokasyonları sahneye sürmekte. Muhalefetin umut bağladığı, bölücülerin kukla olarak hizmet ettiği Biden'ın yarıştan çekilmesi etkileri olacak gelişmedir.
BIDEN'IN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ
Cumhurbaşkanımızın devirme planı yapanlar tasfiye olmakta. Kurulmak istenen terör devletinin bağlantı noktaları berhava edilmiştir. Hiçbir terör örgütü nefes alamayacaktır.
"ÖZEL'İN SÖZLERİ BÖLÜCÜ BİR AĞIZDIR"
Mersin'de bölücü örgüt adına halay çekenler şımarıklıklarına katlanacaktır. Azgınlaşmış tahrikleri yakından takip ediyoruz. CHP ile DEM ateş ile oynuyor. Bu günlerde CHP liderinin 'Kürtler ben eşit hissetmiyorum, onlar eşit hissedene kadar mücadeleye devam edeceğiz' ifadesi bölücü bir ağızdır. DEM'lenen CHP demokrasimize leke sürmekte, milli birliği kundaklamakta. CHP Şifreleri DEM'in kullanımındadır. CHP milli güvenliğe zarardır.
"TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ KAVRAMAKTAN ACİZLER"
Karamsar tablo çizenler gerçek manada Türkiye'nin gücünü kavramaktan aciz düşenlerdir. CHP başkanının tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi ülkesine itibar etmeyen bir siyasetçinin deli saçmasıdır. Dezenflasyon süreci her geçen gün etkisini göstermektedir. Kredi derecelendirme şirketleri ekonomi ivmesini teyit etmesi sevindirici gelişmedir.
"CHP'NİN YUMUŞAMA ÇAĞRILARI BALDIRAN ZEHRİDİR"
İstismar edilen emekliler sosyal ve insani seviyeye kavuşacaktır. Cumhur İttifakı'nın ortak gayesi budur. CHP başkanının 'her çiftçiye bedava traktör' vaadi ile 'altın' sözü tam aldatma ve bir siyasetçinin kuyruklu yalanı olarak hafızalarda yerini korumaktadır. Dar ve orta gelirli vatandaşlara destek verilmesi sosyal devlet anlayışının gereğidir. CHP'nin tek yaptığı bol keseden atıp tutmaktadır. Gündemi değiştirme hevesleri kursaklarında kalmaktadır. Kimliksiz ve köşesiz partinin kozmik odası işgale uğramış, karar bünyesi komaya girmiştir. Yumuşama dayatması altında Türkiye'nin ilkelerinden uzaklaşması, ihanetin aklanma uğraşları stratejik olarak karşımıza çıkmakta. Rotasını kaybeden CHP'nin yumuşama çağrıları baldıran zehrinden başka şey değildir. Mustafa Akıncı ziyareti akıl tutulması kadar kutlamalara gölge düşürmüştür. CHP, egemenlik çıkarlarımızda çarpıklık içindedir.
"KIBRIS BÖLGENİN KİLİT TAŞIDIR"
Kıbrıs sadece üzerinde hayat sürülen ada değil, Türk milletinin var oluş anıtıdır. Kıbrıs bölgenin kilit taşıdır. Öteden beri açık veya gizli hesaplaşmaların, mücadelelerin ağırlık merkezi Kıbrıs'tır. Kıbrıs'ta barış tesisinden ödü kopanlar vardır ve bunların oyunları kesintisiz şekilde sahne almakta. Girit'te ne yapıldı ise Kıbrıs'ta da aynısı planlandı. 50 yıl önceki Türkiye müdahalesi olmasa Gazze'deki felaketlerin aynısı ile karşılaşılırdı. Sanmasınlar ki bebeklerimize, kadınlarımıza, soydaşlarımıza yapılan saldırıları aklımızdan çıkardık. Askeri çıkarma Kıbrıs Türk'lerinin hürriyetini, can ve mal güvenliğini esas almıştır. Yakıp yıkan EOK çetelerine karşı Türk'ler gelerek soydaşlarına hayat vermiştir. Osmanlı şamarı yüzlerine inmiştir.
DENDİAS'IN SKANDAL AÇIKLAMALARI
Yunan savunma bakanının ifadeleri kabalık, küstahlık olarak değerlendirilmelidir. 20 Temmuz barış harekatı soykırım teşebbüslerini sonlandırmıştır. Türk düşmanları huzursuzdur ve uykuları kaçmıştır. Bir Yunan şarkıcının Türk bayrağı ve Atatürk posterine saygısızlığı sabrımızı zorlayan ahlaksızlığa başka bir örnektir. Kronikleşen Kıbrıs sorunu çözümden ürkenlerin eseridir. Her seferinde çözüme yanaşmayan Rum tarafı olmuştur.
BIDEN'IN GİDİŞİ BİR MÜJDEDİR
A Haber'in sorduğu soruya yanıt veren Bahçeli "Biden'ın gidişi bir bir müjdedir. Netanyahu'nun gidişi de ikinci bir müjde olacaktır." ifadelerini kullandı.
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