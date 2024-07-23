MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP ve Özgür Özel’e sert sözler: Bölücü ağızla konuşanların normalleşme çağrıları baldıran zehridir

"ÖZEL'İN SÖZLERİ BÖLÜCÜ BİR AĞIZDIR"

Mersin'de bölücü örgüt adına halay çekenler şımarıklıklarına katlanacaktır. Azgınlaşmış tahrikleri yakından takip ediyoruz. CHP ile DEM ateş ile oynuyor. Bu günlerde CHP liderinin 'Kürtler ben eşit hissetmiyorum, onlar eşit hissedene kadar mücadeleye devam edeceğiz' ifadesi bölücü bir ağızdır. DEM'lenen CHP demokrasimize leke sürmekte, milli birliği kundaklamakta. CHP Şifreleri DEM'in kullanımındadır. CHP milli güvenliğe zarardır.

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ KAVRAMAKTAN ACİZLER"

Karamsar tablo çizenler gerçek manada Türkiye'nin gücünü kavramaktan aciz düşenlerdir. CHP başkanının tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi ülkesine itibar etmeyen bir siyasetçinin deli saçmasıdır. Dezenflasyon süreci her geçen gün etkisini göstermektedir. Kredi derecelendirme şirketleri ekonomi ivmesini teyit etmesi sevindirici gelişmedir.