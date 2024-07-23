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Başkan Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümüne özel mesaj: Ülkemizi güçlendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz

ahaber.com.tr Damla Karasu
Giriş: 23.07.2024 08:38 Güncelleme: 23.07.2024 09:29
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Başkan Erdoğan’dan Erzurum Kongresi’nin 105. yıl dönümüne özel mesaj: Ülkemizi güçlendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin 105. yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında "Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme hedefiyle Erzurum Kongresi’nin 105. yıl dönümünde bugün de devlet ve millet olarak aynı ilkeler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, 23 Temmuz 1919'da emperyalist güçlerin Osmanlı topraklarını paylaşmaya çalıştığı dönemde, Cumhuriyet'e geçişteki önemli adımların atılmasını sağladı.

BAĞIMSIZLIĞIN YOLU AÇILDI

Düşman işgalindeki vatan toprağını kurtarmak için özgürlüğe giden zorlu süreci Erzurum'dan yürüten Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları, kongreyle ülkenin bağımsızlığa giden yolunu açtı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

"İSTİKBALİMİZİN DÖNÜM NOKTASI"

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında, "Erzurum Kongresi, aziz milletimizin kurtuluş azmi ve kararlılığıyla ortak bir ideal etrafında birleşerek, istikbalini belirlediği dönüm noktalarından biri olmuştur. Millet olarak Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve ardından da Cumhuriyet'e kadar kurduğumuz her devletin verdiği varoluş mücadelesinde ağır bedeller ödenmiştir." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Milli Mücadele yıllarında ortaya konan yüksek şuurun, bugün de ilham kaynağı olduğunu, geleceğe yürüyüşlerinde kendilerine güç verdiğini belirten Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme hedefiyle Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümünde bugün de devlet ve millet olarak aynı ilkeler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Başkan Erdoğan’dan Erzurum Kongresi mesajıBaşkan Erdoğan’dan Erzurum Kongresi mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ERZURUM KONGRESİ MESAJI

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