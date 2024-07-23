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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Hatay mesajı: Kardeşlik ve hoşgörü merkezidir

ahaber.com.tr Mehmet Karataş
Giriş: 23.07.2024 08:56 Güncelleme: 23.07.2024 09:21
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Hatay mesajı: Kardeşlik ve hoşgörü merkezidir

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Hatay'ın Türkiye topraklarına katılmasının 85. yıl dönümü mesajında "Hatay, farklı kültürlerin ve dinlerin barış içinde bir arada yaşadığı, Anadolu’da kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan, kardeşlik ve hoşgörü merkezidir. Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

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