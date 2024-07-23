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16 ilde Narkoçelik operasyonu! 59 şüpheli yakalandı...

Giriş: 23.07.2024 08:35
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16 ilde Narkoçelik operasyonu! 59 şüpheli yakalandı...

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 16 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Narkoçelik-28" operasyonlarında; 2 ton 294 kilogram uyuşturucu madde, 13 milyon 623 bin 127 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 2 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek 59 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.

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