AK Parti’de gözler MKYK’da! Değişim devam edecek mi?

BAYRAK DEĞİŞİMİ SÜRECEK

Başkan Erdoğan, 31 Mart sonrası atacağı her adımı yol arkadaşları ile birlikte tartıştı, yeni yol haritasını belirlemek için toplantılar düzenledi. AK Parti, eylülde yapılacak olan olağan kongre sürecine kadar sistemli bir hazırlık dönemi yönetiyor. Seçimlerden sonra Batman ve Rize il başkanları ile başlayan değişim süreci il ve ilçe başkanlıkları ile devam etti.