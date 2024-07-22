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AK Parti'de gözler MKYK'da! Değişim devam edecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 07:56 Güncelleme: 22.07.2024 07:59
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AK Parti’de gözler MKYK’da! Değişim devam edecek mi?

31 Mart'ta yapılan yerel seçimler sonrası sonuçları değerlendirmek için sık sık kurmaylarıyla bir araya gelen Başkan Erdoğan, seçmenin verdiği mesajı aldıklarını söylemişti. İl başkanlarının değişimi ile işaret fişeği yanarken, kabine ile devam etti. Partide gözler şimdi de MKYK toplantısına çevrildi.

Değişimin işaret fişeği il başkanları ile başladı, iki kabine üyesi ile devam etti. AK Parti'deki değişim için tüm gözler 23 Temmuz'da yapılacak MKYK toplantısına çevrilmiş durumda... Kulislerde, MKYK toplantısından sonra bazı genel başkan yardımcılarında bayrak değişiminin olacağı ifade ediliyor.

BAYRAK DEĞİŞİMİ SÜRECEK
Başkan Erdoğan, 31 Mart sonrası atacağı her adımı yol arkadaşları ile birlikte tartıştı, yeni yol haritasını belirlemek için toplantılar düzenledi. AK Parti, eylülde yapılacak olan olağan kongre sürecine kadar sistemli bir hazırlık dönemi yönetiyor. Seçimlerden sonra Batman ve Rize il başkanları ile başlayan değişim süreci il ve ilçe başkanlıkları ile devam etti.

Erdoğan, son MYK toplantısında, "2 bakan ve 7 il başkanı ile değişim sürecine dair başlangıç yaptık. Kimseyi kırmadan, dökmeden gerektiği zaman bayrak değişimi devam edecek. Bayrak değişimine gitmeyi planladığımız iller var" ifadelerini kullanmıştı.

GÖZLER SALI GÜNÜ MKYK'DA
Gözler salı günü toplanacak MKYK toplantısına çevrilirken, parti kulislerinde, 23 Temmuz'da yapılacak MKYK toplantısında, bazı genel başkan yardımcılarının görevden alınacağı belirtiliyor.

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