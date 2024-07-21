Gıda işletmelerinde "karekod" dönemi | Bakan Yumaklı'dan açıklama: Tüketici için güven kaynağı olacak

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı

"UYGULAMAYI İŞLETMELERE TANITTIK"

Yumaklı, gönüllülük esasında kullanılacak uygulamaya işletmelerin yoğun talep göstereceğini düşündüklerini belirterek, "Çünkü her işletme, kendisinin bu anlamda akredite olup olmadığının da bir göstergesi olarak bu uygulamayı vatandaşlarımızla paylaşmış olacaktır. Biz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin gıda ve içecek birimleriyle, konseyleriyle yakın ilişki ve iletişim içerisindeyiz. İşletmelerin de ilgili birimlerini davet ederek, onlara bu uygulamayı tanıttık." diye konuştu.

Gıda güvenilirliğinin her vatandaşın en doğal hakkı olduğuna dikkati çeken Yumaklı, "Dolayısıyla gıda ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunan işletmenin bu karekodu kullanarak kendisinin denetim detaylarını müşterisiyle paylaşması hem onun akredite olması açısından önemli hem de bazı kuruluşların bu manada kendini kontrol etmesi açısından önemli." ifadelerini kullandı.