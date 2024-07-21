Gıda işletmelerinde "karekod" dönemi | Bakan Yumaklı'dan açıklama: Tüketici için güven kaynağı olacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, gıda işletmelerinin denetim durumunun tüketicilerce takip edilmesine imkan sağlayan karekod uygulamasının kullanımına başlandı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, gıda işletmelerinin denetim durumunun takip edilmesine olanak tanıyan "Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması"nın ilk örneğinin hayata geçirildiğini belirtti. Yumaklı, 776 bine yakın gıda işletmesi olduğunu dile getirerek, "Ben umuyorum ki en kısa zamanda bu işletmelerin ekseriyeti bu uygulamayı hayata geçirmiş olacaklar. Bir tüketici olarak markete gittiğimde bu karekodu okutup, buranın en son ne zaman denetlendiğini gördüğümde tabii ki bu benim için bir güven kaynağı olacak." ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, gıda işletmelerinin denetim durumunun tüketicilerce takip edilmesine imkan sağlayan karekod uygulamasının kullanımına başlandı.
Bakan Yumaklı, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla gıda işletmelerinin denetim durumunun takip edilmesine olanak tanıyan "Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması"na ilişkin açıklama yaptı.
Gıda güvenliğine ilişkin çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, bakanlık olarak gıda güvenliğiyle ilgili uygulamaların en büyük destekçisinin Tarım Kredi Kooperatifleri olduğunu söyledi.
Bakanlık tarafından gıda işletmelerinin denetlenip denetlenmediğine dair oluşturulan karekod uygulamasının "Tarım Kredi Sıfır Marketi"nde hayata geçirildiğini bildiren Yumaklı, "Biz bütün vatandaşlarımızdan gıda üretimi, satışı yapan ve toplu tüketim yerlerinde bakanlığımızın denetim detaylarını gösteren bu karekodu aramalarını istirham ediyoruz." dedi.
"UYGULAMAYI İŞLETMELERE TANITTIK"
Yumaklı, gönüllülük esasında kullanılacak uygulamaya işletmelerin yoğun talep göstereceğini düşündüklerini belirterek, "Çünkü her işletme, kendisinin bu anlamda akredite olup olmadığının da bir göstergesi olarak bu uygulamayı vatandaşlarımızla paylaşmış olacaktır. Biz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin gıda ve içecek birimleriyle, konseyleriyle yakın ilişki ve iletişim içerisindeyiz. İşletmelerin de ilgili birimlerini davet ederek, onlara bu uygulamayı tanıttık." diye konuştu.
Gıda güvenilirliğinin her vatandaşın en doğal hakkı olduğuna dikkati çeken Yumaklı, "Dolayısıyla gıda ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunan işletmenin bu karekodu kullanarak kendisinin denetim detaylarını müşterisiyle paylaşması hem onun akredite olması açısından önemli hem de bazı kuruluşların bu manada kendini kontrol etmesi açısından önemli." ifadelerini kullandı.
"TÜKETİCİ İÇİN GÜVEN KAYNAĞI OLACAK"
Yumaklı, 776 bine yakın gıda işletmesi olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:
"Ben umuyorum ki en kısa zamanda bu işletmelerin ekseriyeti bu uygulamayı hayata geçirmiş olacaklar. Bir tüketici olarak markete gittiğimde bu karekodu okutup, buranın en son ne zaman denetlendiğini gördüğümde tabii ki bu benim için bir güven kaynağı olacak."
Öncelikle "Tarım Cebimde" uygulamasının indirilmesi, "Gıda Kontrol" sekmesinden "İşletme Denetim Sorgulama"nın seçilmesi gerektiğini ifade eden Yumaklı, işletmede bulunan karekodun okutulmasıyla denetim sonuçlarına ulaşılabildiğini aktardı.
"DENETİMİN SONUÇLARINI DA BURADA GÖRMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ"
Yumaklı, "Bunun daha gelişmiş versiyonları da gelecek. İlerleyen zamanlarda vatandaşların, denetimin sonuçlarını da burada görmelerini sağlayacağız. Ben, tüketici olarak uygulanmasını ve bunun takip edilmesini vatandaşlarımızdan istirham ediyorum." dedi.
Ayrıca, Bakanlıkça hazırlanan ve her bir işletmeye özel karekod içeren görsel, gıda işletmelerince gönüllü olarak "https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/" internet adresinden indirilip tüketicilerin görebileceği yerlerde sergilenebilecek.
Karekod, Tarım Cebimde uygulamasından sorgulandığında işletmeye ait; kayıt/onay numarası, unvan, adres ve işletmede yapılan en son denetim tarihi bilgilerine ulaşılabilecek.
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