Terör sevicilere geçit yok! Mersin’de Abdullah Öcalan sloganları eşliğinde halay çektiler | Bakan Tunç duyurdu: 9 şüpheli gözaltında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç



9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, "Mersin'de bir grup tarafından bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir." dedi.

Tunç, devamında, "Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.