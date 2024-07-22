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Terör sevicilere geçit yok! Mersin'de Abdullah Öcalan sloganları eşliğinde halay çektiler | Bakan Tunç duyurdu: 9 şüpheli gözaltında

Giriş: 22.07.2024 19:42 Güncelleme: 22.07.2024 20:24
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Terör sevicilere geçit yok! Mersin’de Abdullah Öcalan sloganları eşliğinde halay çektiler | Bakan Tunç duyurdu: 9 şüpheli gözaltında

Mersin'de bir grubun terörist başı Abdullah Öcalan sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çektikleri görüntülerin sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır” açıklaması yaptı.

Mersin'de sahil kenarında terörist başı Abdullah Öcalan'ı övücü sloganlar eşliğinde halay çeken yaklaşık 15 kişilik grubun 'terör halayı', sosyal medyada yayınlandı.

Abdullah Öcalan sloganları eşliğinde halay çektiler Abdullah Öcalan sloganları eşliğinde halay çektiler

Gece saatlerinde çekilen skandal görüntülerin ardından harekete geçen Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Adalet Bakanı Yılmaz TunçAdalet Bakanı Yılmaz Tunç


9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, "Mersin'de bir grup tarafından bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir." dedi.

Tunç, devamında, "Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

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