22 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Gülbin Tosun'dan skandal ayaklanma tehdidi! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı | RTÜK Başkanı Şahin'den sert tepki: Haddin değil

Giriş: 22.07.2024 19:14 Güncelleme: 22.07.2024 19:59
ABONE OL
Gülbin Tosun’dan skandal ayaklanma tehdidi! Başkan Erdoğan’ı hedef aldı | RTÜK Başkanı Şahin’den sert tepki: Haddin değil

Hayvantaparlar ve mama lobisinin çözümsüzlüğe sürüklediği başıboş köpek sorunu korkunç bir boyuta ulaştı. Çocuk ve yaşlı onlarca vatandaşı yaralayan hatta ölümüne neden olan sokak köpekleri için hükümet harekete geçti. AK Parti'nin hazırladığı başıboş köpek düzenlemesi TBMM’de gündeme gelirken Now Tv Spikeri Gülbin Tosun, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Tosun, yayınladığı paylaşımında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak ayaklanma tehdidine bulundu. Bunun üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Tosun'a tepki göstererek, “Haber sunucusu olan birinin devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir” ifadelerini kullandı. İşte detaylar…

Her geçen gün büyüyen ve sokak terörüne dönüşen köpek sorunu bitmek bilmiyor.

Sokak köpeklerin saldırısına maruz kalan bir çocukSokak köpeklerin saldırısına maruz kalan bir çocuk

Onlarca vatandaşa saldırarak yaralayan hatta minik çocukların ölümüne neden olan köpek sorunu için hükümet harekete geçti.

Sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

Haber spikeri Gülbin Tosun Haber spikeri Gülbin Tosun

Sorunun en doğru çözümü için tartışmalar sürerken, Now Tv haber spikeri Gülbin Tosun sosyal medya hesabından skandal açıklamalara imza attı.

Gülbin Tosun 'un paylaşımıGülbin Tosun 'un paylaşımı

"DÜNYA TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ AYAKLANMA..."

X hesabından paylaşım yapan Tosun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı da etiketleyerek ayaklanma tehdidine bulundu. Tosun "Öldürtmeyeceğiz! Biliyorsunuz değil mi? Dünya tarihinde görülmemiş ayaklanmaya sebep olmayın" ifadelerini kullandı.

"Biz onları mama lobileri ile beslemedik" diyen Tosun şunları dile getirdi:

"Yeri geldi evde yemek pişirdik! Kısırlaştırdık, aşılattık, ne gelirse elden ardımıza koymadık!"

RTÜK Başkanı Ebubekir ŞahinRTÜK Başkanı Ebubekir Şahin

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN SERT TEPKİ
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Gülbin Tosun'un skandal sözlerine tepki gösterdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir ŞahinRTÜK Başkanı Ebubekir Şahin

Gazetecilerin vatandaşa örnek olması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Evrensel basın değerleri nazara alındığında halkın geneline yayın yapan medya mensupları, özel yaşamlarında da tavır ve davranışlarıyla örnek olmak durumundadır. Görev alanları dışında olsa bile sosyal medya mecralarında halkı olumsuz etkileyebilecek, vatandaşlar arasında gerginlik oluşturabilecek yaklaşımlar kamuoyu adına görev yapan basın mensuplarına yakışmaz." dedi.


RTÜK Başkanı Ebubekir ŞahinRTÜK Başkanı Ebubekir Şahin

Şahin, Tosun'un ayaklanma tehdidi için ise şunları ifade etti:

"Halkın çoğunluk oyuyla seçilen iktidara karşı ayaklanma tehditleri veya vatandaşlarımızı galeyana getirebilecek bilinçsiz yaklaşımlardan kaçınmak elzemdir. Haber sunucusu olan birinin devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir."

Niğde'de 2 köpeğin 54 yaşındaki kadına saldırısı dehşet saçtı. Yardım çığlıkları atan kadının imdadına çevresindeki insanlar yetişti.

Köpek saldırısına uğrayan Meryem Birol (54)Köpek saldırısına uğrayan Meryem Birol (54)

54 YAŞINDAKİ KADINA SALDIRDILAR

Öte yandan hatırlanacağı üzerere Niğde'de başıboş iki köpeğin saldırısına uğrayan 54 yaşındaki kadın dakikalarca köpeklerden kurtulma mücadelesi verdi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, kadının imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Köpek saldırısına uğrayan Meryem Birol (54)Köpek saldırısına uğrayan Meryem Birol (54)

HER YERİNİ ISIRDILAR

Olay, dün akşam saatlerinde Altunhisar ilçesinde meydana geldi. İlçedeki Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde bakım personeli olarak çalışan Meryem Birol (54), iş yerinden çıkıp evine gittiği esnada Çiftlik kavşağı terminal önünde bölgedeki bir fabrikanın 2 köpeği tarafından saldırıya uğradı.

Etraftakilerin yardımı ile köpeklerin elinden kurtulan; sol kolu, sol bacağı, ağız ve burun kenarı köpekler tarafından ısırılan Meryem Birol ilk olarak Altunhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Meryem Birol Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Köpek saldırısına uğrayan Meryem Birol (54)Köpek saldırısına uğrayan Meryem Birol (54)

"BACAKLARIM VE KOLUM OYUK"

Hastanede tedavisi devam eden Meryem Birol yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı;

"İşten çıkıp evime gitmek üzereyken 2 köpek saldırdı. Kaçacak yer bulamadım, biri dudağımdan tuttu, biri kolumdan yerde sürüklediler. 'Yardım edin' diye bağırdım ancak kimse gelmedi. Orada bir iş yeri var, biri elinde demirle geldi, vurdu ama köpekler bırakmadı yine. Bacaklarım ve kolum oyuk şimdi.

Köpek saldırısına uğrayan Meryem Birol (54)Köpek saldırısına uğrayan Meryem Birol (54)

İLLA ÖLMEMİZ Mİ GEREKİYOR?

İlk olarak Altınhisar Hastanesi'ne gittim oradan buraya sevk ettiler. Burada da sanki yorgan diker gibi benim o etleri diktiler. Kolum uyuşuk, dudağımdaki damar kopmuş. İlla ölmemiz mi gerekiyor? Ben korkuyorum, tek başına yaşayan biriyim, işe gidip geliyorum. Ben bu korkuyu gerçekten nasıl atacağımı bilmiyorum.

ENFEKSİYONDAN BACAĞIM KESİLİRSE...

Gözümü kapatacağım zaman iki tane köpeğin üstüme geldiğini görüyorum. Köpekler sahipli, şikayetçiyim. İlla ki ölmemiz mi gerek? Benim hiç kimsem yok. Tek başına yaşayan biriyim. Enfeksiyondan bacağım kesilse kim bakar bana?"

Köpek saldırısına uğrayan Meryem Birol (54)Köpek saldırısına uğrayan Meryem Birol (54)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör