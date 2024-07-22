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Bakan Yerlikaya duyurdu! Peygamberimize hakaret eden şahıs gözaltına alındı

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 20:57 Güncelleme: 22.07.2024 21:26
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Bakan Yerlikaya duyurdu! Peygamberimize hakaret eden şahıs gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yer alan bir röportajda, islami değerlere saldıran, Peygamber Efendimize hakaret eden şahıs Z.K'nın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan röportaj görüntülerinde bir şahsın Peygamberimize hakaret ettiği görüldü. Bu görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı.

GÖZALTINA ALINDI

Konuya ilişkin ekipler harekete geçti ve Z.K isimli şahıs kısa sürede ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Peygamberimize dil uzatan şahsın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındığını açıkladı.

Peygamberimize hakaret eden şahıs gözaltına alındı.Peygamberimize hakaret eden şahıs gözaltına alındı.

'GEREĞİ YAPILDI'

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Gereği yapıldı. Sosyal medyada yer alan bir röportajda, İslami değerlere saldıran, Peygamber Efendimize hakaret eden şahsın Z.K. olduğu tespit edilmiş ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır.

Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir."

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