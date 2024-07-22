Bakan Yerlikaya duyurdu! Peygamberimize hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Peygamberimize hakaret eden şahıs gözaltına alındı.

'GEREĞİ YAPILDI'

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Gereği yapıldı. Sosyal medyada yer alan bir röportajda, İslami değerlere saldıran, Peygamber Efendimize hakaret eden şahsın Z.K. olduğu tespit edilmiş ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır.

Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir."

GEREĞİ YAPILDI-21



Sosyal medyada yer alan bir röportajda, İslami değerlere saldıran, Peygamber Efendimize hakaret eden şahsın Z.K. olduğu tespit edilmiş ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır.



Milli ve manevi… pic.twitter.com/ZkzUyX9iwh — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 22, 2024