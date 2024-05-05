Terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in eşinden Abdullah Öcalan'a alçak methiyeler: Peygamberlerin peygamberidir
PKK sevicileri dini değerleri alçakça hedef almaya devam ediyor. Son olarak terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in eşi katıldığı bir programda skandal ifadeler kullandı. Kürsüde konuşma yapan bebek katili Öcalan'a methiyeler dizerek, "Önder Apo gibi dünyaya gelmedi, gelmeyecek. Bulunmazdır. Peygamberler peygamberidir" ifadelerini kullandı. O görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.
Terör örgütü PKK sevicileri dini değerleri su istismar etmeye devam ediyor.
Son olarak Terör örgütü PYD'nın elebaşı Salim Müslim'in eşi Kuzey Suriye için kullandıkları sözde "Rojova Devrimi" toplantısında skandal ifadeler kullandı.
"ÖCALAN PEYGAMBERLERİN PEYGAMBERİDİR"
Bebek katili Öcalan'a methiyeler dizen sapkın terörist, "Biz önder Apo'nun yoldaşlarıyız. Şanslıyız yoldaşlar! Önder Apo gibi dünyaya gelmedi, gelmeyecek. Bulunmazdır. Peygamberler peygamberidir" ifadelerini kullandı.
BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
O görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.
İŞTE O TEPKİLER...
"ALLAH BELANIZI VERSİN"
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