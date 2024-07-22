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Sokak hayvanları yasa tasarısında düzenleme! "Ötanazi" ifadesi metinden çıkarıldı | Mama lobisi Meclis’te taşkınlık çıkarttı

Giriş: 22.07.2024 17:37 Güncelleme: 23.07.2024 01:59
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Sokak hayvanları yasa tasarısında düzenleme! Ötanazi ifadesi metinden çıkarıldı | Mama lobisi Meclis’te taşkınlık çıkarttı

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda sürüyor. Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifinde yeni bir gelişme yaşandı. Yasa teklifinin 5. maddesinde yer alan “ötenazi” ibaresi, AK Parti Grubu’nun sunduğu önergenin kabul edilmesiyle metinden çıkarıldı. Öte yandan muhalif parti tarafından Gazi Meclise sokulan sözde hayvanseverler, mecliste taşkınlık çıkarttı

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci başkanlığında tekrar başladı.

Meclis'e gelen hayvan hakları savunucularının komisyonu seyrettiği televizyonun kaldırılması nedeniyle yasa teklifine muhalif milletvekilleri Kirişci'ye tepki gösterdi.


GÖRÜŞMELERE GERGİNLİK ARASI
Muhalif vekillerin televizyonun tekrardan kurulması isteğinin reddedilmesi üzerine tartışma büyüdü. Bunun üzerine komisyon görüşmelerine 5 dakika ara verildi. Aranın ardından komisyon yeniden toplanarak, teklifi görüşmeye devam etti.

"ÖTANAZİ" İFADESİ METİNDEN ÇIKARILDI
Görüşmelerde AK Parti tarafından verilen değişiklik önergesiyle kanun teklifinin 5. maddesinde yer alan "ötenazi" ibaresi metinden çıkarıldı.


'VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU'NUN 9'NCU MADDESİNİN 3'NCÜ FIKRASINDA BELİRTİLEN TEDBİR UYGULANIR' İBARELERİ EKLENDİ

Kanun teklifinin 13'ncü maddesinin birinci fıkrasından önce gelmek üzere, 'Bakımevlerine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9'ncu maddesinin 3'ncü fıkrasında belirtilen tedbir uygulanır' ibareleri eklendi. Atıf yapılan kanun ise şöyle:

"Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilir. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır."


5. maddesi kabul edilen yasa teklifinin diğer maddeleri görüşülmeye devam ediyor.

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