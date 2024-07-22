16 ilde FETÖ'ye kıskaç operasyonu: 4 gündür devam eden operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 16 ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür devam eden “KISKAÇ-23" operasyonlarında 73 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İşte detaylar...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik son 3 gündür devam eden "KISKAÇ-23" operasyonlarında 73 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:
16 ilde FETÖ'ye yönelik son 4 gündür devam eden "KISKAÇ-23" operasyonlarında 73 şüpheli yakalandı.
FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Malatya, Rize, Samsun ve Sivas'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-23" operasyonlarında şüphelilerin;
Örgütün sözde "Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları,
Münferit sınav soruşturmaları kapsamında sınav öncesinde soruların kendilerine verildiğine dair haklarında beyan bulduğu ve mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları,
Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı olan "ByLock" kullanıcısı oldukları,
İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷
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