Milli helikopterimiz Gökbey gökyüzünde! İngiltere'de gururlandıran anlar! Gösteri uçuşunda böyle havalandı...
Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk özgün helikopteri olan GÖKBEY, Londra'da düzenlenen Farnborough Airshow'da yurt dışındaki ilk uçuşunu gerçekleştirdi. İngiltere semalarında yükselen yerli gurur GÖKBEY etkinlik boyunca 4 uçuş gerçekleştirecek. İşte detaylar...
Havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden "Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı" kapılarını ziyaretçilerine açtı.
80 ARAÇ UÇUŞ YAPACAK
İngiltere'nin Farnborough kentinde düzenlenen fuara, uluslararası çok sayıda savunma ve havacılık şirketi katılıyor. Fuar kapsamında, yaklaşık 80 hava aracı gösteri uçuşları yapacak.
GÖKBEY DE SAHNEDE
Türkiye'nin milli hava araçlarından GÖKBEY de fuar kapsamında ilk kez yurt dışında uçuş gösterisi gerçekleştirecek. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen GÖKBEY, 22-26 Temmuz'daki etkinlik boyunca 4 uçuşa imza atacak.
GÖKBEY, fuarda sergileyeceği performansla Türkiye'nin havacılık teknolojisindeki ilerlemesini ve uluslararası rekabet gücünü gözler önüne serecek.
ÇOK SAYIDA TESTTEN GEÇTİ
Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumların genel maksat helikopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla 2013 yılında başlatılan Özgün Helikopter Programı'nın ürünü GÖKBEY, çok yönlü ve yoğun test maratonuyla göreve hazırlanıyor.
İlk uçuşunu 6 Eylül 2018'de gerçekleştiren GÖKBEY helikopterinin tam performansıyla kullanıcılarla buluşması için çok farklı koşullarda test süreci yürütülüyor. Test sürecinde uçuş ve test ekipleri ile kullanıcı kurumların personelleri yoğun bir çaba gösteriyor.
Helikopteri tasarlayıp üreten Türk Havacılık Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesisleri, GÖKBEY için yapılan testler için merkez konumunda bulunuyor. Tesiste bulunan farklı altyapılarda GÖKBEY'le ilgili birçok test gerçekleştiriliyor.
3 FARKLI TESTE GİRDİ
Bunun yanında GÖKBEY, farklı kullanım konseptleri ve iklim şartları için Türkiye'nin farklı noktalarında eş zamanlı testlere tabi tutuluyor.
TUSAŞ ekipleri bu çalışmalar kapsamında 10 Martta GÖKBEY helikopteri ile Ankara, Kocaeli ve Erzurum'da 3 farklı test gerçekleştirdi.
Ankara Akıncı tesislerinde P3 prototipi ile "MCP VNE 165 Knt motor titreşim testleri", Kocaeli'de P2 prototipi ile "deniz seviyesi otopilot malfunction sertifikasyon testleri" (otopilotun kapandığı durumda pilotun kumandayı devralıp güvenli seyre ya da inişe devam etmesi) ve Erzurum'da jandarma J6001 helikopteri ile "kar testleri" icra edildi.
EN ZORLU İKLİM VE COĞRAFYALARDA GÖREV YAPABİLECEK
GÖKBEY, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde bulunabilecek.
Yerli ve yabancı ihtiyaç sahibi kullanıcılar için GÖKBEY helikopteri, görevlerini en zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında icra edebilecek.
Helikopterin askeri versiyonları, askeri sertifikasyon ve kalifikasyon süreçleri sonrasında kullanıcılara teslim edilecek. Sivil versiyon ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile yürütülen sivil sertifikasyon sürecinin sonunda Genel Müdürlük tarafından yayınlanacak tip sertifikası ile sivil kullanıcılara sunulacak.
Bu doğrultuda 3 adet GÖKBEY, yakın zamanda Jandarma Genel Komutanlığına teslim edilecek.
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