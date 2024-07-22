Başkan Erdoğan Özgür Özel ile ne konuştu? Özgür Özel o anları anlattı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü törenlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile uzun uzun sohbet etmiş, ne konuştukları merak konusu olmuştu. Özel o anları anlattı. Dikkat çeken mesajlar verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ne konuştuğunu anlattı.
Kıbrıs'ta birlikte görüntü vermenin önemine vurgu yaptı.
Özel, "Ele güne karşı Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı Kıbrıs'ta, bütün dünyanın gözü oradayken benim orada olmam doğrudur. Bütün muhalefet liderlerinin olması doğrudur. Makama saygı gösterdiğimiz doğrudur." ifadelerini kullandı.
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü törenlerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in diyaloğu damga vurdu.
"BU KONULARDA AYRIŞAMAYIZ"
Başkan Erdoğan ile görüşmesini anlatan Özel, "Önce kısa hal hatır sordu. Ben de döndüm kendisine hatrını sordum nasılsınız dedim. Dedi ki ne gün geldiniz. Ben 18'inde gittiğimizi ve bunun Kıbrıs'ta nasıl bir heyecan yarattığını anlattım. Biz Türkiye olarak birbirimizle istediğimiz kavgayı yapalım, Azerbaycan meselesinde Kıbrıs meselesinde ayrışamayız. Vatanın birliğinde bütünlüğünde ayrışamayız. O yüzden ben orada bulunmaktan çok mutluydum." şeklinde konuştu.
Özel, "Dünyaya karşı, Rum Kesimi'ne karşı, Yunanistan'a karşı bütün partiler vardı sadece DEM Parti yoktu keşke onlar da olsaydı, Yunanistan adaların üstünde uçuyorken oraya buraya bayrak dikmeye çalışıyorken ben orada o görüntünün içinde olmaktan memnunum." dedi.
"MAKAMA SAYGIDA KUSUR ETMEM"
Makamların ve kurumların yıpratılmaması gerektiğini belirten Özel, "Kendisi Cumhurbaşkanı. Bir daha söylüyorum her türlü çelişkim olabilir gün olur kavga da ederim ama makama saygıda kusur etmem. Kişileri eleştirebiliriz ama makamları ve kurumları yıpratmamak lazım." ifadelerini kullandı.
BAHÇELİ İLE AZERBAYCAN SOHBETİ
CHP Genel Başkanı, MHP lideri Devlet Bahçeli ile diyaloğuna da ayrı parantez açtı.
Özel, "Sayın Bahçeli dedi ki Azerbaycan'a gidecekmişsiniz, doğrudur. Şuşa'ya da giderseniz..., dedim gideceğim ilk gidişimde Şuşa'ya gitmeden olur mu. O da dedi ki çok memnun oldum bunu duyduğuma dedi. Bu diyaloglarda kimin ne zararı var?" açıklamasında bulundu.
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