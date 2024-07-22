Başkan Erdoğan Özgür Özel ile ne konuştu? Özgür Özel o anları anlattı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü törenlerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in diyaloğu damga vurdu.

"BU KONULARDA AYRIŞAMAYIZ"

Başkan Erdoğan ile görüşmesini anlatan Özel, "Önce kısa hal hatır sordu. Ben de döndüm kendisine hatrını sordum nasılsınız dedim. Dedi ki ne gün geldiniz. Ben 18'inde gittiğimizi ve bunun Kıbrıs'ta nasıl bir heyecan yarattığını anlattım. Biz Türkiye olarak birbirimizle istediğimiz kavgayı yapalım, Azerbaycan meselesinde Kıbrıs meselesinde ayrışamayız. Vatanın birliğinde bütünlüğünde ayrışamayız. O yüzden ben orada bulunmaktan çok mutluydum." şeklinde konuştu.