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Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 22.07.2024 15:26 Güncelleme: 22.07.2024 16:10
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Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

Son dakika haberi... MSB, Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan ve İran'a geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını bildirdi. Yakalananlardan 4'ünün FETÖ, 1'inin DHKP-C, 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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