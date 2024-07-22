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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Temizlik sürüyor

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 13:57 Güncelleme: 22.07.2024 14:06
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Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK’ya büyük darbe! Temizlik sürüyor

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde toplam 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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