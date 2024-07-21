Başkan Erdoğan'dan Bulgaristan'a geçmiş olsun mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristanlı mevkidaşı Rumen Radev'in ülkesindeki yangınlarda Türkiye'nin verdiği destek için yayımladığı teşekkür mesajına ilişkin "Kıymetli mevkidaşım, orman yangınlarıyla mücadele hepimiz için insani bir sorumluluktur. Türkiye zor zamanlarda dostlarıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir. Sizlerin nezdinde Bulgaristan halkına şahsım ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi, selamlarımı iletiyorum." dedi.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkenin Svilengrad bölgesinde çıkan yangınların kontrol altına alınmasına verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.
TÜRK İTFAİYECİLERE TEŞEKKÜR
Radev, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin zamanında desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bulgaristan'daki yıkıcı yangınlara karşı mücadele veren cesur Türk itfaiyecilere en içten şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı. Radev'in bu teşekkürüne Başkan Erdoğan'dan destek mesajı geldi.
'TÜRKİYE DOSTLARIYLA DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAK'
Başkan Erdoğan Türkiye'nin zor zamanlarda dostlarıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceğinin mesajını vererek şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli mevkidaşım, orman yangınlarıyla mücadele hepimiz için insani bir sorumluluktur. Türkiye zor zamanlarda dostlarıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir. Sizlerin nezdinde Bulgaristan halkına şahsım ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi, selamlarımı iletiyorum."
BULGARİSTAN'DA YANGIN
Bulgaristan'ın Türkiye sınırına 6 kilometre mesafede, Svilengrad bölgesinde 13 Temmuz'da yangın çıkmıştı. Yangın 2 günde güneydeki Mladinovo ve Mihaliç'e doğru ilerlemiş ve bölgede on binlerce hektarlık orman ve tarım alanı kül olmuştu.
Yangın söndürme çalışmalarına Türkiye de destek vermişti. Bulgaristan itfaiye ve sivil savunma yetkilileri, son günlerde ülke genelinde 200'ü aşkın yangın çıktığını bildirmişti.
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