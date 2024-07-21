Başkan Erdoğan’dan Bulgaristan’a geçmiş olsun mesajı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı yangın söndürme çalışmalarına destek veren Türkiye'ye teşekkür etti.

TÜRK İTFAİYECİLERE TEŞEKKÜR

Radev, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin zamanında desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bulgaristan'daki yıkıcı yangınlara karşı mücadele veren cesur Türk itfaiyecilere en içten şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı. Radev'in bu teşekkürüne Başkan Erdoğan'dan destek mesajı geldi.